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Учебный центр на Украине закупил плохих аптечек на 1,4 миллиона долларов - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Учебный центр на Украине закупил плохих аптечек на 1,4 миллиона долларов
Учебный центр на Украине закупил плохих аптечек на 1,4 миллиона долларов - 12.08.2024, ПРАЙМ
Учебный центр на Украине закупил плохих аптечек на 1,4 миллиона долларов
Украинские военные получили более 30 тысяч некачественных аптечек, на которые их учебных центр потратил почти 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T14:37+0300
2024-08-12T14:37+0300
украина
всу
аптечка
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Украинские военные получили более 30 тысяч некачественных аптечек, на которые их учебных центр потратил почти 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали государственном бюро расследований (ГБР) страны.Из информации в Telegram-канале ГБР следует, что в закупке некачественных медикаментов обвинены бывший начальник одного из военных учебных центров, начальник медицинской службы этого центра и восемь частных предпринимателей.В ГБР также отметили, что военные чиновники обвиняются в том, что не проконтролировали качество поставленного товара, а также отсутствия в аптечках некоторых обязательных лекарств.
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украина, всу, аптечка
УКРАИНА, ВСУ, аптечка
14:37 12.08.2024
 
Учебный центр на Украине закупил плохих аптечек на 1,4 миллиона долларов

На Украине учебный центр закупил для военных некачественных аптечек на $1,4 млн

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМарш в честь Дня Независисмости в Киеве
Марш в честь Дня Независисмости в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Украинские военные получили более 30 тысяч некачественных аптечек, на которые их учебных центр потратил почти 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали государственном бюро расследований (ГБР) страны.
Из информации в Telegram-канале ГБР следует, что в закупке некачественных медикаментов обвинены бывший начальник одного из военных учебных центров, начальник медицинской службы этого центра и восемь частных предпринимателей.
В ГБР также отметили, что военные чиновники обвиняются в том, что не проконтролировали качество поставленного товара, а также отсутствия в аптечках некоторых обязательных лекарств.
 
УКРАИНАВСУаптечка
 
 
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