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Учебный центр на Украине закупил плохих аптечек на 1,4 миллиона долларов

Учебный центр на Украине закупил плохих аптечек на 1,4 миллиона долларов - 12.08.2024, ПРАЙМ

Учебный центр на Украине закупил плохих аптечек на 1,4 миллиона долларов

Украинские военные получили более 30 тысяч некачественных аптечек, на которые их учебных центр потратил почти 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T14:37+0300

2024-08-12T14:37+0300

2024-08-12T14:37+0300

украина

всу

аптечка

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Украинские военные получили более 30 тысяч некачественных аптечек, на которые их учебных центр потратил почти 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали государственном бюро расследований (ГБР) страны.Из информации в Telegram-канале ГБР следует, что в закупке некачественных медикаментов обвинены бывший начальник одного из военных учебных центров, начальник медицинской службы этого центра и восемь частных предпринимателей.В ГБР также отметили, что военные чиновники обвиняются в том, что не проконтролировали качество поставленного товара, а также отсутствия в аптечках некоторых обязательных лекарств.

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украина, всу, аптечка