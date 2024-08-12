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В Курске снизили до рубля стоимость нотариальных услуг
В Курске снизили до рубля стоимость нотариальных услуг - 12.08.2024, ПРАЙМ
В Курске снизили до рубля стоимость нотариальных услуг
В Курской области снизили до одного рубля региональный тариф нотариальных услуг, сообщается на сайте областной нотариальной палаты. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T17:47+0300
2024-08-12T17:47+0300
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В Курской области снизили до одного рубля региональный тариф нотариальных услуг, сообщается на сайте областной нотариальной палаты.Как говорится в сообщении, правление Курской областной нотариальной палаты постановило снизить региональный тариф до одного рубля при совершении нотариусами региона всех видов нотариальных действий. В тексте говорится о предоставлении услуг от имени граждан, которые зарегистрированы или временно проживают на территории Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Курчатовского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов Курской области по состоянию на 6 августа 2024 года. Также речь идёт о городах Курчатов, Льгов, Рыльск и Суджа.В Курской, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможных терактов, которые могут быть совершены украинскими диверсионно-разведывательными группами.
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россия, курск
В Курске снизили до рубля стоимость нотариальных услуг
В Курской области снизили до рубля стоимость нотариальных услуг
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В Курской области снизили до одного рубля региональный тариф нотариальных услуг, сообщается на сайте областной нотариальной палаты.
Как говорится в сообщении, правление Курской областной нотариальной палаты постановило снизить региональный тариф до одного рубля при совершении нотариусами региона всех видов нотариальных действий.
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В тексте говорится о предоставлении услуг от имени граждан, которые зарегистрированы или временно проживают на территории Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Курчатовского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов Курской области по состоянию на 6 августа 2024 года. Также речь идёт о городах Курчатов, Льгов, Рыльск и Суджа.
В Курской, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО) для обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможных терактов, которые могут быть совершены украинскими диверсионно-разведывательными группами.