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Эксперт рассказал о снижении запасов иностранной валюты у россиян - 12.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт рассказал о снижении запасов иностранной валюты у россиян
Эксперт рассказал о снижении запасов иностранной валюты у россиян - 12.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о снижении запасов иностранной валюты у россиян
Запас иностранной валюты в России у населения за январь-июнь 2024 года сократился почти на 4 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости начальник аналитического... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T13:16+0300
2024-08-12T13:16+0300
экономика
россия
иностранная валюта
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Запас иностранной валюты в России у населения за январь-июнь 2024 года сократился почти на 4 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "За первое полугодие 2024 года запас наличной иностранной валюты у населения сократился на 1,9 миллиарда долларов. На такую же величину сократились и вклады населения в иностранной валюте в российских банках, в сумме эти активы снизились на 3,8 миллиарда долларов. В то же самое время депозиты россиян в банках-нерезидентах выросли за этот период на 4,2 миллиарда долларов", - сказал Осадчий. "Фактически в первом полугодии активы населения в иностранной валюте на сумму около 4 миллиардов долларов были выведены из России и размещены в банках-нерезидентах", - отметил он. Эксперт также обратил внимание, что с 1 февраля 2022 года до 1 июля 2024 года вклады населения в иностранной валюте в российских банках снизились на 45,8 миллиарда долларов или более чем в два раза, на 51,4%. За тот же период депозиты россиян в банках-нерезидентах выросли на 46,4 миллиарда долларов или в 2,5 раза. Запасы наличной валюты у населения, после стремительного роста в феврале 2022 года на 7,8 миллиарда долларов, достигли исторического максимума 98,1 миллиарда долларов на 1 июля 2022 года и после этого стагнировали. На 1 июля 2024 года они снизились на 2,8 миллиарда долларов, до 95,3 миллиарда долларов, указал эксперт.
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россия, иностранная валюта
Экономика, РОССИЯ, иностранная валюта
13:16 12.08.2024
 
Эксперт рассказал о снижении запасов иностранной валюты у россиян

Эксперт Осадчий: запас иностранной валюты у россиян сократился на $4 млрд

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Запас иностранной валюты в России у населения за январь-июнь 2024 года сократился почти на 4 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"За первое полугодие 2024 года запас наличной иностранной валюты у населения сократился на 1,9 миллиарда долларов. На такую же величину сократились и вклады населения в иностранной валюте в российских банках, в сумме эти активы снизились на 3,8 миллиарда долларов. В то же самое время депозиты россиян в банках-нерезидентах выросли за этот период на 4,2 миллиарда долларов", - сказал Осадчий.
"Фактически в первом полугодии активы населения в иностранной валюте на сумму около 4 миллиардов долларов были выведены из России и размещены в банках-нерезидентах", - отметил он.
Эксперт также обратил внимание, что с 1 февраля 2022 года до 1 июля 2024 года вклады населения в иностранной валюте в российских банках снизились на 45,8 миллиарда долларов или более чем в два раза, на 51,4%. За тот же период депозиты россиян в банках-нерезидентах выросли на 46,4 миллиарда долларов или в 2,5 раза.
Запасы наличной валюты у населения, после стремительного роста в феврале 2022 года на 7,8 миллиарда долларов, достигли исторического максимума 98,1 миллиарда долларов на 1 июля 2022 года и после этого стагнировали. На 1 июля 2024 года они снизились на 2,8 миллиарда долларов, до 95,3 миллиарда долларов, указал эксперт.
 
ЭкономикаРОССИЯиностранная валюта
 
 
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