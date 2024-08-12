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Эксперт рассказал о снижении запасов иностранной валюты у россиян

Эксперт рассказал о снижении запасов иностранной валюты у россиян - 12.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о снижении запасов иностранной валюты у россиян

Запас иностранной валюты в России у населения за январь-июнь 2024 года сократился почти на 4 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости начальник аналитического... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T13:16+0300

2024-08-12T13:16+0300

2024-08-12T13:16+0300

экономика

россия

иностранная валюта

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Запас иностранной валюты в России у населения за январь-июнь 2024 года сократился почти на 4 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "За первое полугодие 2024 года запас наличной иностранной валюты у населения сократился на 1,9 миллиарда долларов. На такую же величину сократились и вклады населения в иностранной валюте в российских банках, в сумме эти активы снизились на 3,8 миллиарда долларов. В то же самое время депозиты россиян в банках-нерезидентах выросли за этот период на 4,2 миллиарда долларов", - сказал Осадчий. "Фактически в первом полугодии активы населения в иностранной валюте на сумму около 4 миллиардов долларов были выведены из России и размещены в банках-нерезидентах", - отметил он. Эксперт также обратил внимание, что с 1 февраля 2022 года до 1 июля 2024 года вклады населения в иностранной валюте в российских банках снизились на 45,8 миллиарда долларов или более чем в два раза, на 51,4%. За тот же период депозиты россиян в банках-нерезидентах выросли на 46,4 миллиарда долларов или в 2,5 раза. Запасы наличной валюты у населения, после стремительного роста в феврале 2022 года на 7,8 миллиарда долларов, достигли исторического максимума 98,1 миллиарда долларов на 1 июля 2022 года и после этого стагнировали. На 1 июля 2024 года они снизились на 2,8 миллиарда долларов, до 95,3 миллиарда долларов, указал эксперт.

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россия, иностранная валюта