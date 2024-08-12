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Reuters: Россия импортировала рекордный объем наличной валюты - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Reuters: Россия импортировала рекордный объем наличной валюты
Reuters: Россия импортировала рекордный объем наличной валюты - 12.08.2024, ПРАЙМ
Reuters: Россия импортировала рекордный объем наличной валюты
С начала спецоперации на Украине в марте 2022 года Россия получила около 2,3 миллиарда долларов и евро наличными, поскольку США и Европейский Союз запретили... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:07+0300
2024-08-12T16:07+0300
экономика
россия
иностранная валюта
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. С начала спецоперации на Украине в марте 2022 года Россия получила около 2,3 миллиарда долларов и евро наличными, поскольку США и Европейский Союз запретили экспорт своей валюты. Об этом говорится в материале Reuters."Наличные деньги перевозились в Россию из стран, включая ОАЭ и Турцию, которые не ввели ограничений на торговлю с Россией", - пишет издание со ссылкой на на таможенные данные.В издании заметили, что китайский юань обогнал доллар США и стал самой продаваемой иностранной валютой в Москве, несмотря на сохранение некоторых проблем с проведением платежей.Дмитрий Полевой, глава инвестиционного отдела Astra Asset Management в России, заметил, что многим россиянам по-прежнему нужна наличная иностранная валюта для поездок за границу, а также для мелкого импорта и внутренних сбережений."Для частных лиц доллар по-прежнему остается надежной валютой", - отметил собеседник издания.В декабре 2023 года правительство США пригрозило штрафами финансовым учреждениям, которые помогают России обходить санкции, и ввело санкции против компаний из третьих стран.
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россия, иностранная валюта
Экономика, РОССИЯ, иностранная валюта
16:07 12.08.2024
 
Reuters: Россия импортировала рекордный объем наличной валюты

Reuters: Россия нашла лазейки для ввоза миллиардов долларов и евро наличными

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро и долларов США
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. С начала спецоперации на Украине в марте 2022 года Россия получила около 2,3 миллиарда долларов и евро наличными, поскольку США и Европейский Союз запретили экспорт своей валюты. Об этом говорится в материале Reuters.
"Наличные деньги перевозились в Россию из стран, включая ОАЭ и Турцию, которые не ввели ограничений на торговлю с Россией", - пишет издание со ссылкой на на таможенные данные.
В издании заметили, что китайский юань обогнал доллар США и стал самой продаваемой иностранной валютой в Москве, несмотря на сохранение некоторых проблем с проведением платежей.
Дмитрий Полевой, глава инвестиционного отдела Astra Asset Management в России, заметил, что многим россиянам по-прежнему нужна наличная иностранная валюта для поездок за границу, а также для мелкого импорта и внутренних сбережений.
"Для частных лиц доллар по-прежнему остается надежной валютой", - отметил собеседник издания.
В декабре 2023 года правительство США пригрозило штрафами финансовым учреждениям, которые помогают России обходить санкции, и ввело санкции против компаний из третьих стран.
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
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