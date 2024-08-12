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В России набирает популярность новый вид туризма

В России набирает популярность новый вид туризма - 12.08.2024, ПРАЙМ

В России набирает популярность новый вид туризма

Интерес россиян к винным турам растет ежегодно на 25%, сообщили РБК в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РТС) по гастрономическому туризму. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T17:12+0300

2024-08-12T17:12+0300

2024-08-12T17:12+0300

экономика

россия

туризм

вино

российское вино

виноделие

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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Интерес россиян к винным турам растет ежегодно на 25%, сообщили РБК в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РТС) по гастрономическому туризму.Согласно данным РСТ, в России на сегодняшний день функционирует около 200 винодельческих предприятий. Примерно 70 из них активно развивают винный туризм. Большинство виноделен сосредоточено в Краснодарском крае.Сегодня самыми популярными среди туристов винодельческими хозяйствами являются "Абрау-Дюрсо" и "Шато де Талю". В прошлом году "Абрау-Дюрсо" посетили около 600 тысяч туристов, а "Шато де Талю" в 2023 году — 31 тысячу человек.Компания "РЖД Тур" также отмечает увеличение спроса на винные туры. В железнодорожном путешествии "К виноградникам у моря" туристы смогут посетить пять виноделен и попробовать около 40 видов вин за одну поездку.

https://1prime.ru/20240728/vino-850493646.html

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россия, туризм, вино, российское вино, виноделие