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Путин высоко оценил эффективность российских ноу-хау на поле боя - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Путин высоко оценил эффективность российских ноу-хау на поле боя
Путин высоко оценил эффективность российских ноу-хау на поле боя - 12.08.2024, ПРАЙМ
Путин высоко оценил эффективность российских ноу-хау на поле боя
Многие российские инновационные разработки в области вооружений уже доказали свою эффективность на поле боя. Об этом в видеообращении сообщил глава государства... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T10:54+0300
2024-08-12T10:54+0300
вооружения
россия
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Многие российские инновационные разработки в области вооружений уже доказали свою эффективность на поле боя. Об этом в видеообращении сообщил глава государства Владимир Путин."Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения, уже доказали свою эффективность на поле боя. Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются", - подчеркнул президент в обращении к участникам форума "Армия".Российский лидер также добавил, что сотрудники российского ОПК значительно улучшили работу предприятий, опинраясь на опыт, полученный в рамках СВО.Путин также подчеркнул важность поддержки оборонно-промышленного комплекса со стороны малого бизнеса, волонтеров и граждан. Президент отметил приоритетные направления совместной работы, такие как современные элементы техники, средства связи, оборона и радиоэлектронная борьба, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.
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россия
Вооружения, РОССИЯ
10:54 12.08.2024
 
Путин высоко оценил эффективность российских ноу-хау на поле боя

Путин: российские ноу-хау, не имеющие аналогов, показали свою эффективность

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Многие российские инновационные разработки в области вооружений уже доказали свою эффективность на поле боя. Об этом в видеообращении сообщил глава государства Владимир Путин.
"Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения, уже доказали свою эффективность на поле боя. Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются", - подчеркнул президент в обращении к участникам форума "Армия".
Российский лидер также добавил, что сотрудники российского ОПК значительно улучшили работу предприятий, опинраясь на опыт, полученный в рамках СВО.
Путин также подчеркнул важность поддержки оборонно-промышленного комплекса со стороны малого бизнеса, волонтеров и граждан. Президент отметил приоритетные направления совместной работы, такие как современные элементы техники, средства связи, оборона и радиоэлектронная борьба, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.
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