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Замминистра энергетики Украины задержан за взятку - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Замминистра энергетики Украины задержан за взятку
Замминистра энергетики Украины задержан за взятку - 12.08.2024, ПРАЙМ
Замминистра энергетики Украины задержан за взятку
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T10:27+0300
2024-08-12T10:56+0300
украина
взятка
сбу
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов. "Служба безопасности и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал его заместитель. В результате комплексных мероприятий заместитель главы минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Имя задержанного не называется. Имя задержанного не называется. По данным украинского издания "Страна", речь идет об Александре Хейло.Утверждается, что за указанную сумму замминистра пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать им в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск). Чиновника и трех его сообщников задержали после передачи части взятки. Задержанных подозревают в нарушении статьи "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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украина, взятка, сбу
УКРАИНА, взятка, СБУ
10:27 12.08.2024 (обновлено: 10:56 12.08.2024)
 
Замминистра энергетики Украины задержан за взятку

СБУ: на Украине задержали замминистра энергетики за взятку в $500 тысяч

© fotolia.com / wollertz" Экономическое преступление
 Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© fotolia.com / wollertz
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов.
"Служба безопасности и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал его заместитель. В результате комплексных мероприятий заместитель главы минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Имя задержанного не называется.
Имя задержанного не называется. По данным украинского издания "Страна", речь идет об Александре Хейло.
Утверждается, что за указанную сумму замминистра пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать им в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск). Чиновника и трех его сообщников задержали после передачи части взятки.
Задержанных подозревают в нарушении статьи "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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УКРАИНАвзяткаСБУ
 
 
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