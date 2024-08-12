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Замминистра энергетики Украины задержан за взятку

Замминистра энергетики Украины задержан за взятку - 12.08.2024, ПРАЙМ

Замминистра энергетики Украины задержан за взятку

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T10:27+0300

2024-08-12T10:27+0300

2024-08-12T10:56+0300

украина

взятка

сбу

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании заместителя министра энергетики страны за взятку в 500 тысяч долларов. "Служба безопасности и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) при содействии министра энергетики Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал его заместитель. В результате комплексных мероприятий заместитель главы минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Имя задержанного не называется. Имя задержанного не называется. По данным украинского издания "Страна", речь идет об Александре Хейло.Утверждается, что за указанную сумму замминистра пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать им в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района подконтрольной ВСУ части ДНР. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск). Чиновника и трех его сообщников задержали после передачи части взятки. Задержанных подозревают в нарушении статьи "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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украина, взятка, сбу