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Экс-замглавы Магнитогорска осужден на 10 лет колонии за получение взятки - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Экс-замглавы Магнитогорска осужден на 10 лет колонии за получение взятки
Экс-замглавы Магнитогорска осужден на 10 лет колонии за получение взятки - 12.08.2024, ПРАЙМ
Экс-замглавы Магнитогорска осужден на 10 лет колонии за получение взятки
Бывшие заместитель главы Магнитогорска Челябинской области и директор муниципального предприятия были осуждены на 10 лет колонии строгого режима за получение... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:14+0300
2024-08-12T15:14+0300
мошенничество
взятка
челябинская область
россия
суд
колония
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг – ПРАЙМ. Бывшие заместитель главы Магнитогорска Челябинской области и директор муниципального предприятия были осуждены на 10 лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. Ленинский районный суд Магнитогорска признал бывшего заместителя главы города и директора муниципального предприятия виновными в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации). Суд приговорил каждого из них к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, они лишены права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 8 лет после освобождения.Согласно информации, полученной от следствия, преступление было совершено в 2021 году. Тогда заместитель главы города и директор муниципального предприятия занимали должности директора муниципального учреждения и главного инженера соответственно. По версии следствия, они получили от директора коммерческой организации взятку в размере более 15 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов на уборку территории города. Кроме того, бывший директор муниципального учреждения, по мнению следствия, похитил более 130 тысяч рублей, присвоив себе зарплату фиктивно трудоустроенного сотрудника.
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взятка, челябинская область, россия, суд, колония
Мошенничество, взятка, Челябинская область, РОССИЯ, суд, колония
15:14 12.08.2024
 
Экс-замглавы Магнитогорска осужден на 10 лет колонии за получение взятки

Экс-замглавы Магнитогорска осужден на 10 лет колонии за получение взятки

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг – ПРАЙМ. Бывшие заместитель главы Магнитогорска Челябинской области и директор муниципального предприятия были осуждены на 10 лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
Ленинский районный суд Магнитогорска признал бывшего заместителя главы города и директора муниципального предприятия виновными в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
Замминистра энергетики Украины задержан за взятку
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Суд приговорил каждого из них к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, они лишены права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 8 лет после освобождения.
Согласно информации, полученной от следствия, преступление было совершено в 2021 году. Тогда заместитель главы города и директор муниципального предприятия занимали должности директора муниципального учреждения и главного инженера соответственно.
По версии следствия, они получили от директора коммерческой организации взятку в размере более 15 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов на уборку территории города. Кроме того, бывший директор муниципального учреждения, по мнению следствия, похитил более 130 тысяч рублей, присвоив себе зарплату фиктивно трудоустроенного сотрудника.
 
МошенничествовзяткаЧелябинская областьРОССИЯсудколония
 
 
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