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Экс-замглавы Магнитогорска осужден на 10 лет колонии за получение взятки

Экс-замглавы Магнитогорска осужден на 10 лет колонии за получение взятки - 12.08.2024, ПРАЙМ

Экс-замглавы Магнитогорска осужден на 10 лет колонии за получение взятки

Бывшие заместитель главы Магнитогорска Челябинской области и директор муниципального предприятия были осуждены на 10 лет колонии строгого режима за получение... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T15:14+0300

2024-08-12T15:14+0300

2024-08-12T15:14+0300

мошенничество

взятка

челябинская область

россия

суд

колония

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг – ПРАЙМ. Бывшие заместитель главы Магнитогорска Челябинской области и директор муниципального предприятия были осуждены на 10 лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. Ленинский районный суд Магнитогорска признал бывшего заместителя главы города и директора муниципального предприятия виновными в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации). Суд приговорил каждого из них к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, они лишены права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 8 лет после освобождения.Согласно информации, полученной от следствия, преступление было совершено в 2021 году. Тогда заместитель главы города и директор муниципального предприятия занимали должности директора муниципального учреждения и главного инженера соответственно. По версии следствия, они получили от директора коммерческой организации взятку в размере более 15 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов на уборку территории города. Кроме того, бывший директор муниципального учреждения, по мнению следствия, похитил более 130 тысяч рублей, присвоив себе зарплату фиктивно трудоустроенного сотрудника.

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взятка, челябинская область, россия, суд, колония