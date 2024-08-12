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Россия нарастила импорт ячменя в Китай в шесть раз

Россия нарастила импорт ячменя в Китай в шесть раз - 12.08.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт ячменя в Китай в шесть раз

Импорт российского ячменя в Китай вырос более чем в шесть раз в натуральном выражении за прошедшее полугодие, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T11:02+0300

2024-08-12T11:02+0300

2024-08-12T11:03+0300

экономика

ячмень

россия

китай

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Импорт российского ячменя в Китай вырос более чем в шесть раз в натуральном выражении за прошедшее полугодие, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "За первое полугодие 2024 года Китай импортировал из России 423,2 тысячи тонн ячменя на 100 миллионов долларов. За аналогичный период прошлого года объем поставок составил 66,5 тысячи тонн на 19,8 миллиона долларов. Таким образом, импорт вырос в 6,3 раза в натуральном выражении и в пять раз - в стоимостном", - говорится в сообщении центра в Telegram-канале. Отмечается также, что основной поставщик ячменя в Китай в текущем году - Австралия с 3,6 миллиона тонн. Второю строчку заняла Аргентина - 1,4 миллиона тонн, а третью - Канада с 1,1 миллиона тонн ячменя. В свою очередь Россия расположилась на шестом месте.

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китай

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ячмень, россия, китай