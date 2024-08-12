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Россия нарастила импорт ячменя в Китай в шесть раз - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Россия нарастила импорт ячменя в Китай в шесть раз
Россия нарастила импорт ячменя в Китай в шесть раз - 12.08.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт ячменя в Китай в шесть раз
Импорт российского ячменя в Китай вырос более чем в шесть раз в натуральном выражении за прошедшее полугодие, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T11:02+0300
2024-08-12T11:03+0300
экономика
ячмень
россия
китай
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Импорт российского ячменя в Китай вырос более чем в шесть раз в натуральном выражении за прошедшее полугодие, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "За первое полугодие 2024 года Китай импортировал из России 423,2 тысячи тонн ячменя на 100 миллионов долларов. За аналогичный период прошлого года объем поставок составил 66,5 тысячи тонн на 19,8 миллиона долларов. Таким образом, импорт вырос в 6,3 раза в натуральном выражении и в пять раз - в стоимостном", - говорится в сообщении центра в Telegram-канале. Отмечается также, что основной поставщик ячменя в Китай в текущем году - Австралия с 3,6 миллиона тонн. Второю строчку заняла Аргентина - 1,4 миллиона тонн, а третью - Канада с 1,1 миллиона тонн ячменя. В свою очередь Россия расположилась на шестом месте.
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ячмень, россия, китай
Экономика, ячмень, РОССИЯ, КИТАЙ
11:02 12.08.2024 (обновлено: 11:03 12.08.2024)
 
Россия нарастила импорт ячменя в Китай в шесть раз

Россия вшестеро нарастила импорт ячменя в КНР в натуральном выражении

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУборка зерновых в Свердловской области
Уборка зерновых в Свердловской области - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Импорт российского ячменя в Китай вырос более чем в шесть раз в натуральном выражении за прошедшее полугодие, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"За первое полугодие 2024 года Китай импортировал из России 423,2 тысячи тонн ячменя на 100 миллионов долларов. За аналогичный период прошлого года объем поставок составил 66,5 тысячи тонн на 19,8 миллиона долларов. Таким образом, импорт вырос в 6,3 раза в натуральном выражении и в пять раз - в стоимостном", - говорится в сообщении центра в Telegram-канале.
Отмечается также, что основной поставщик ячменя в Китай в текущем году - Австралия с 3,6 миллиона тонн. Второю строчку заняла Аргентина - 1,4 миллиона тонн, а третью - Канада с 1,1 миллиона тонн ячменя. В свою очередь Россия расположилась на шестом месте.
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