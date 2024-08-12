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БКС приостанавливает ввод и вывод китайских юаней с брокерских счетов

БКС приостанавливает ввод и вывод китайских юаней с брокерских счетов - 12.08.2024, ПРАЙМ

БКС приостанавливает ввод и вывод китайских юаней с брокерских счетов

БКС приостанавливает с 13 августа операции по вводу и выводу китайских юаней с брокерских счетов, сообщила компания. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T19:52+0300

2024-08-12T19:52+0300

2024-08-12T19:52+0300

бкс

брокер

юань

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. БКС приостанавливает с 13 августа операции по вводу и выводу китайских юаней с брокерских счетов, сообщила компания. В компании сообщили, что в связи с тем, что расчёты между участниками биржевых торгов в китайских юанях стали более сложными, а ввод и вывод валюты, а также расчёты сделок требуют больше времени, БКС с 13 августа 2024 года временно приостанавливает возможность выводить китайские юани с брокерских счетов на реквизиты внешних банков, включая "БКС банк". Также будет приостановлен ввод китайских юаней на счета внешних банков и "БКС банка".Брокер сообщает, что на бирже нет ограничений на торговлю, и клиентам доступна продажа юаней в случае необходимости.В самом "БКС банке" также нет ограничений по счетам. Операции с юанями, такие как ввод и вывод, обмен и переводы, по-прежнему доступны.

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бкс, брокер, юань