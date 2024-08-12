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Рубль снизился к юаню на Мосбирже, сильно упал к доллару на внебирже

Рубль снизился к юаню на Мосбирже, сильно упал к доллару на внебирже - 12.08.2024, ПРАЙМ

Рубль снизился к юаню на Мосбирже, сильно упал к доллару на внебирже

Курс рубля в понедельник немного снизился против юаня, однако сильно упал против доллара, в результате чего курс американской валюты на российском рынке сильно... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T22:08+0300

2024-08-12T22:08+0300

2024-08-12T22:08+0300

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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник немного снизился против юаня, однако сильно упал против доллара, в результате чего курс американской валюты на российском рынке сильно превышает ее курс на форексе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки, до 11,89 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 51,7 миллиарда рублей. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,45 рубля. При этом официальный курс ЦБ РФ на вторник подскочил сразу на 1,95 рубля, до 89,95 рубля за доллар, а вечером на внебиржевом рынке он уже максимально подскакивал до 91,8 рубля. Таким образом, доллар на рынке РФ в понедельник максимально стоил 7,72 юаня (в пересчете через рублевые пары), а на форексе – 7,18 юаня. То есть на рынке РФ доллар на 7,5% дороже, чем на форексе (в пересчете через юань), и это рекорд. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля в середине августа демонстрирует сильное расхождение против валют на Мосбирже и на внебиржевом рынке. Эксперты не исключают, что сложности с выводом юаней с Московской биржи делают их дешевыми на этой площадке по сравнению с "внебиржевыми" юанями, а тем более – с долларами и евро, которые на Мосбирже не торгуются с середины июня. В частности, крупный игрок рынка — БКС — приостанавливает с 13 августа ввод и вывод китайских юаней с брокерских счетов в связи с усложнением расчетов между участниками биржевых торгов. Таким образом, для импортеров, например, в данном случае пропадает интерес к покупке юаней на Московской бирже, и они идут на "внебиржу". Это нарушает курсовой баланс на бирже, отмечают эксперты. При этом есть и фундаментальные факторы ослабления рубля. "Давление на рубль могут формировать: восстанавливающийся спрос на иностранную валюту со стороны импортеров... Кроме того, спрос на валюту может повышаться на фоне развития тревожной ситуации на геополитическом контуре РФ", — комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, по оценкам Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", предложение валюты вне налогового периода остается низким, а геополитические новости могут способствовать временному росту спроса на иностранную валюту. ПРОГНОЗЫ Провал рубля в понедельник на "внебирже" выглядит избыточным, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал. Вероятно, рынок быстро отыграет часть такого понижения рубля, полагает он. При этом российскую валюту по-прежнему поддерживают высокие процентные ставки по рублевым инструментам, считает Антон Пустовойтов из УК "Первая". "Более заметному ослаблению рубля также препятствуют проблемы с трансграничными расчетами, ограничивающие импорт и отток капитала. На предстоящей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,7-12,1 рубля", — считает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, юань, рубль, доллар, мосбиржа