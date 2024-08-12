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Путин обозначил главную задачу в приграничных с Украиной областях - 12.08.2024, ПРАЙМ
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Путин обозначил главную задачу в приграничных с Украиной областях
Путин обозначил главную задачу в приграничных с Украиной областях - 12.08.2024, ПРАЙМ
Путин обозначил главную задачу в приграничных с Украиной областях
Глава государства Владимир Путин провел совещание по ситуации в Курской области и обозначил приоритетные задачи в приграничных с Украиной областях. | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T15:04+0300
2024-08-12T15:09+0300
владимир путин
курская область
сво
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел совещание по ситуации в Курской области и обозначил приоритетные задачи в приграничных с Украиной областях.Одна из главных задач - борьба с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ), подчеркнул президент. Он также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. ФСБ и Росгвардия в свою очередь должны обеспечить режим КТО в российских приграничных регионах."Оценка происходящих событий должна быть безусловно дана, и это будет сделано", - пообещал Путин. Утром 6 августа Вооружённые силы Украины предприняли попытку захвата территории в Суджанском районе Курской области. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что операция будет завершена разгромом украинских военных.
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владимир путин, курская область, сво
Владимир Путин, Курская область, СВО
15:04 12.08.2024 (обновлено: 15:09 12.08.2024)
 
Путин обозначил главную задачу в приграничных с Украиной областях

Путин: главная задача в приграничных с Украиной областях - выбить противника

© POOL | Перейти в медиабанкПереговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом
© POOL
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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел совещание по ситуации в Курской области и обозначил приоритетные задачи в приграничных с Украиной областях.
Одна из главных задач - борьба с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ), подчеркнул президент. Он также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. ФСБ и Росгвардия в свою очередь должны обеспечить режим КТО в российских приграничных регионах.
"Оценка происходящих событий должна быть безусловно дана, и это будет сделано", - пообещал Путин.
Утром 6 августа Вооружённые силы Украины предприняли попытку захвата территории в Суджанском районе Курской области. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что операция будет завершена разгромом украинских военных.
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