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Путин обозначил главную задачу в приграничных с Украиной областях

Путин обозначил главную задачу в приграничных с Украиной областях - 12.08.2024, ПРАЙМ

Путин обозначил главную задачу в приграничных с Украиной областях

Глава государства Владимир Путин провел совещание по ситуации в Курской области и обозначил приоритетные задачи в приграничных с Украиной областях. | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T15:04+0300

2024-08-12T15:04+0300

2024-08-12T15:09+0300

владимир путин

курская область

сво

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел совещание по ситуации в Курской области и обозначил приоритетные задачи в приграничных с Украиной областях.Одна из главных задач - борьба с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ), подчеркнул президент. Он также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. ФСБ и Росгвардия в свою очередь должны обеспечить режим КТО в российских приграничных регионах."Оценка происходящих событий должна быть безусловно дана, и это будет сделано", - пообещал Путин. Утром 6 августа Вооружённые силы Украины предприняли попытку захвата территории в Суджанском районе Курской области. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что операция будет завершена разгромом украинских военных.

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владимир путин, курская область, сво