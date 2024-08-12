https://1prime.ru/20240812/zelenskiy-850831154.html

На Западе обвинили Зеленского во лжи после атаки на ЗАЭС

На Западе обвинили Зеленского во лжи после атаки на ЗАЭС - 12.08.2024, ПРАЙМ

На Западе обвинили Зеленского во лжи после атаки на ЗАЭС

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается убедить Запад в том, что Россия сама атакует подконтрольную ей Запорожскую АЭС, высказался ирландский журналист Чей | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T16:27+0300

2024-08-12T16:27+0300

2024-08-12T16:27+0300

россия

украина

всу

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский пытается убедить Запад в том, что Россия сама атакует подконтрольную ей Запорожскую АЭС, высказался ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Зеленский и его безумная клика теперь пытаются нам сказать, что Россия бомбит сама себя — единственный ядерный объект, который она контролирует (в зоне СВО. — Прим. ред.), в то время как она могла бы легко уничтожить те, которые ей неподконтрольны. Это убого", — написал Боуз.Ранее в государственной корпорации "Росатом" рассказали, что на Запорожской АЭС в результате попадания украинских беспилотников серьезно повреждена градирня. Отмечается, что произошло возгорание, которое было быстро ликвидировано силами МЧС . Позднее специалисты оценят угрозу обрушения конструкции.В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не увидел ничего критичного для безопасности станции.

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россия, украина, всу, владимир зеленский