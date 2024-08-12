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На Западе обвинили Зеленского во лжи после атаки на ЗАЭС
На Западе обвинили Зеленского во лжи после атаки на ЗАЭС - 12.08.2024, ПРАЙМ
На Западе обвинили Зеленского во лжи после атаки на ЗАЭС
Украинский лидер Владимир Зеленский пытается убедить Запад в том, что Россия сама атакует подконтрольную ей Запорожскую АЭС, высказался ирландский журналист Чей | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:27+0300
2024-08-12T16:27+0300
2024-08-12T16:27+0300
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский пытается убедить Запад в том, что Россия сама атакует подконтрольную ей Запорожскую АЭС, высказался ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Зеленский и его безумная клика теперь пытаются нам сказать, что Россия бомбит сама себя — единственный ядерный объект, который она контролирует (в зоне СВО. — Прим. ред.), в то время как она могла бы легко уничтожить те, которые ей неподконтрольны. Это убого", — написал Боуз.Ранее в государственной корпорации "Росатом" рассказали, что на Запорожской АЭС в результате попадания украинских беспилотников серьезно повреждена градирня. Отмечается, что произошло возгорание, которое было быстро ликвидировано силами МЧС . Позднее специалисты оценят угрозу обрушения конструкции.В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не увидел ничего критичного для безопасности станции.
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россия, украина, всу, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский
На Западе обвинили Зеленского во лжи после атаки на ЗАЭС
Боуз: Зеленский пытается убедить Запад, что Россия бомбит сама себя
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ.
Украинский лидер Владимир Зеленский пытается убедить Запад в том, что Россия сама атакует подконтрольную ей Запорожскую АЭС, высказался ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X
.
"Зеленский и его безумная клика теперь пытаются нам сказать, что Россия бомбит сама себя — единственный ядерный объект, который она контролирует (в зоне СВО. — Прим. ред.), в то время как она могла бы легко уничтожить те, которые ей неподконтрольны. Это убого", — написал Боуз.
Ранее в государственной корпорации "Росатом" рассказали, что на Запорожской АЭС в результате попадания украинских беспилотников серьезно повреждена градирня. Отмечается, что произошло возгорание, которое было быстро ликвидировано силами МЧС . Позднее специалисты оценят угрозу обрушения конструкции.
В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не увидел ничего критичного для безопасности станции.
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