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"Помогите мне". Зеленского уличили в панике после дерзкого удара ВСУ - 12.08.2024, ПРАЙМ
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"Помогите мне". Зеленского уличили в панике после дерзкого удара ВСУ
"Помогите мне". Зеленского уличили в панике после дерзкого удара ВСУ - 12.08.2024, ПРАЙМ
"Помогите мне". Зеленского уличили в панике после дерзкого удара ВСУ
Атака Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС демонстриует панику украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging... | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T17:40+0300
2024-08-12T17:40+0300
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС демонстриует панику украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший сотрудник MI6 Аластер Крук."Очевидно, что сейчас Зеленский в панике, пытаясь атаковать Запорожскую атомную электростанцию при помощи дронов и заявляя: "Посмотрите на меня! Быстрее! Придите и помогите мне", — подчеркнул он.Кроме того, Крук упомянул, что подобным образом Зеленский хочет напомнить о себе и вовлечь Североатлантический альянс в прямое военное противостояние с Россией. По его словам, украинский лидер питает надежды, что ему предоставят еще больше оружия, а также направят на помощь ВСУ свои войска.
https://1prime.ru/20240812/zelenskiy-850831154.html
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
17:40 12.08.2024
 
"Помогите мне". Зеленского уличили в панике после дерзкого удара ВСУ

Крук: удар ВСУ по ЗАЭС говорит о панике Зеленского

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС демонстриует панику украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший сотрудник MI6 Аластер Крук.
"Очевидно, что сейчас Зеленский в панике, пытаясь атаковать Запорожскую атомную электростанцию при помощи дронов и заявляя: "Посмотрите на меня! Быстрее! Придите и помогите мне", — подчеркнул он.
Кроме того, Крук упомянул, что подобным образом Зеленский хочет напомнить о себе и вовлечь Североатлантический альянс в прямое военное противостояние с Россией. По его словам, украинский лидер питает надежды, что ему предоставят еще больше оружия, а также направят на помощь ВСУ свои войска.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
На Западе обвинили Зеленского во лжи после атаки на ЗАЭС
16:27
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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