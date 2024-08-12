https://1prime.ru/20240812/zelenskiy-850834352.html

"Помогите мне". Зеленского уличили в панике после дерзкого удара ВСУ

"Помогите мне". Зеленского уличили в панике после дерзкого удара ВСУ - 12.08.2024, ПРАЙМ

"Помогите мне". Зеленского уличили в панике после дерзкого удара ВСУ

Атака Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС демонстриует панику украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging... | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T17:40+0300

2024-08-12T17:40+0300

2024-08-12T17:40+0300

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС демонстриует панику украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший сотрудник MI6 Аластер Крук."Очевидно, что сейчас Зеленский в панике, пытаясь атаковать Запорожскую атомную электростанцию при помощи дронов и заявляя: "Посмотрите на меня! Быстрее! Придите и помогите мне", — подчеркнул он.Кроме того, Крук упомянул, что подобным образом Зеленский хочет напомнить о себе и вовлечь Североатлантический альянс в прямое военное противостояние с Россией. По его словам, украинский лидер питает надежды, что ему предоставят еще больше оружия, а также направят на помощь ВСУ свои войска.

https://1prime.ru/20240812/zelenskiy-850831154.html

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россия, украина, владимир зеленский