Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В крупных российских городах резко подешевел один тип жилья - 12.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240812/zhile-850831626.html
В крупных российских городах резко подешевел один тип жилья
В крупных российских городах резко подешевел один тип жилья - 12.08.2024, ПРАЙМ
В крупных российских городах резко подешевел один тип жилья
Во многих крупных российских городах в августе текущего года резко подешевело вторичное жилье, рассказало издание "Известия", приводя данные "Этажей". | 12.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-12T16:40+0300
2024-08-12T16:40+0300
россия
рынок недвижимости
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/67/842686741_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_82f77323b770ceec740355e330cde60d.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Во многих крупных российских городах в августе текущего года резко подешевело вторичное жилье, рассказало издание "Известия", приводя данные "Этажей". Так, согласно информации, самое существенное удешевение было зафиксировано в Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, где "вторички" потеряли в цене 3,2, 3,1 и 2,9 процента соответственно. Пятерку лидеров замкнули Новосибирск и Уфа. В этих городах вторичное жилье подешевело на 2,8 и 2,4 процента.Минимальное снижение стоимости такого типа жилья наблюдается в Перми - там вторички подешевели на 0,4 процента. В то же время, в Москве, напротив, цены за "квадрат" выросли на 0,3 процента. Директор "Этажей", комментируя такую динамику, объяснил спад цен затяжным периодом высоких ставок по ипотеке и ростом ключевой ставки Банка России. По его словам, в первую очередь эти факторы вынудили продавцов корректировать цены.
https://1prime.ru/20240802/ipoteka-850616324.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/67/842686741_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d9e1f24a24b640ccf685ffdea24cf0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рынок недвижимости, ипотека
РОССИЯ, рынок недвижимости, ипотека
16:40 12.08.2024
 
В крупных российских городах резко подешевел один тип жилья

Стоимость готовых квартир в 11 городах-миллионниках начала снижаться

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНовый многоэтажный жилой дом в Москве
Новый многоэтажный жилой дом в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Во многих крупных российских городах в августе текущего года резко подешевело вторичное жилье, рассказало издание "Известия", приводя данные "Этажей".
Так, согласно информации, самое существенное удешевение было зафиксировано в Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, где "вторички" потеряли в цене 3,2, 3,1 и 2,9 процента соответственно.
Пятерку лидеров замкнули Новосибирск и Уфа. В этих городах вторичное жилье подешевело на 2,8 и 2,4 процента.
Минимальное снижение стоимости такого типа жилья наблюдается в Перми - там вторички подешевели на 0,4 процента. В то же время, в Москве, напротив, цены за "квадрат" выросли на 0,3 процента.
Директор "Этажей", комментируя такую динамику, объяснил спад цен затяжным периодом высоких ставок по ипотеке и ростом ключевой ставки Банка России. По его словам, в первую очередь эти факторы вынудили продавцов корректировать цены.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
В России остановился рост цен на новостройки
2 августа, 09:37
 
РОССИЯрынок недвижимостиипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала