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В крупных российских городах резко подешевел один тип жилья

В крупных российских городах резко подешевел один тип жилья - 12.08.2024, ПРАЙМ

В крупных российских городах резко подешевел один тип жилья

Во многих крупных российских городах в августе текущего года резко подешевело вторичное жилье, рассказало издание "Известия", приводя данные "Этажей". | 12.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-12T16:40+0300

2024-08-12T16:40+0300

2024-08-12T16:40+0300

россия

рынок недвижимости

ипотека

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МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Во многих крупных российских городах в августе текущего года резко подешевело вторичное жилье, рассказало издание "Известия", приводя данные "Этажей". Так, согласно информации, самое существенное удешевение было зафиксировано в Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, где "вторички" потеряли в цене 3,2, 3,1 и 2,9 процента соответственно. Пятерку лидеров замкнули Новосибирск и Уфа. В этих городах вторичное жилье подешевело на 2,8 и 2,4 процента.Минимальное снижение стоимости такого типа жилья наблюдается в Перми - там вторички подешевели на 0,4 процента. В то же время, в Москве, напротив, цены за "квадрат" выросли на 0,3 процента. Директор "Этажей", комментируя такую динамику, объяснил спад цен затяжным периодом высоких ставок по ипотеке и ростом ключевой ставки Банка России. По его словам, в первую очередь эти факторы вынудили продавцов корректировать цены.

https://1prime.ru/20240802/ipoteka-850616324.html

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россия, рынок недвижимости, ипотека