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"Аэрофлот" в I полугодии увеличил перевозки пассажиров и пассажиропоток - 13.08.2024, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" в I полугодии увеличил перевозки пассажиров и пассажиропоток
"Аэрофлот" в I полугодии увеличил перевозки пассажиров и пассажиропоток - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" в I полугодии увеличил перевозки пассажиров и пассажиропоток
Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров на 25,5% в годовом выражении, до 17,1 миллиона человек, в июле рост составил 15,3%,... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:14+0300
2024-08-13T11:14+0300
аэрофлот
пассажиропоток
перевозки пассажиров
россия
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров на 25,5% в годовом выражении, до 17,1 миллиона человек, в июле рост составил 15,3%, говорится в сообщении группы. "Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,2 млн пассажиров, на 15,3% больше по сравнению с июлем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 21,9%", - отмечается в сообщении. Как следует из приложенной к пресс-релизу таблицы, в январе-июле перевозки пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" увеличились на 25,5%, до 17,1 миллиона человек.Также стало известно, что пассажиропоток группы "Аэрофлот" за первое полугодие текущего года вырос на 20,1% в годовом выражении, до 31,2 миллиона человек, в июле рост перевозок составил 14,7%."Ключевые результаты июля 2024 года: Объем перевозок увеличился на 14,7% по сравнению с июлем 2023 года и составил 5,8 млн пассажиров", - отмечается в сообщении.Согласно приложенной таблице, пассажиропоток группы компаний "Аэрофлот" в январе-июле вырос на 20,1%, до 31,2 миллиона человек.
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аэрофлот, пассажиропоток, перевозки пассажиров, россия
Аэрофлот, пассажиропоток, перевозки пассажиров, РОССИЯ
11:14 13.08.2024
 
"Аэрофлот" в I полугодии увеличил перевозки пассажиров и пассажиропоток

"Аэрофлот" в январе-июле увеличил перевозки на 25,5%, пассажиропоток - на 20,1%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот"
Стюардессы на презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-июле увеличила перевозки пассажиров на 25,5% в годовом выражении, до 17,1 миллиона человек, в июле рост составил 15,3%, говорится в сообщении группы.
"Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3,2 млн пассажиров, на 15,3% больше по сравнению с июлем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 21,9%", - отмечается в сообщении.
Как следует из приложенной к пресс-релизу таблицы, в январе-июле перевозки пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" увеличились на 25,5%, до 17,1 миллиона человек.
Также стало известно, что пассажиропоток группы "Аэрофлот" за первое полугодие текущего года вырос на 20,1% в годовом выражении, до 31,2 миллиона человек, в июле рост перевозок составил 14,7%.
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"Ключевые результаты июля 2024 года: Объем перевозок увеличился на 14,7% по сравнению с июлем 2023 года и составил 5,8 млн пассажиров", - отмечается в сообщении.
Согласно приложенной таблице, пассажиропоток группы компаний "Аэрофлот" в январе-июле вырос на 20,1%, до 31,2 миллиона человек.
 
Аэрофлотпассажиропотокперевозки пассажировРОССИЯ
 
 
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