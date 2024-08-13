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Акции Starbucks подскочили после назначения нового гендиректора

Акции Starbucks подскочили после назначения нового гендиректора - 13.08.2024, ПРАЙМ

Акции Starbucks подскочили после назначения нового гендиректора

Американская сеть кофеен Starbucks объявила о назначении нового генерального директора с сентября, акции компании до открытия торгов вторника дорожают почти на... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T16:03+0300

2024-08-13T16:03+0300

2024-08-13T16:04+0300

starbucks

акции

гендиректор

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Американская сеть кофеен Starbucks объявила о назначении нового генерального директора с сентября, акции компании до открытия торгов вторника дорожают почти на 13%, свидетельствуют данные торговых площадок и сообщение компании. "Starbucks сегодня объявил о назначении Брайана Никкола председателем совета директоров и главным исполнительным директором", - говорится в релизе. Никкол, на данный момент являющийся председателем и гендиректором сети ресторанов Chipotle, сменит на этой должности Лахмана Нарасимхана и начнет работу в новой должности 9 сентября текущего года, а до этого момента его обязанности будет временно исполнять финдиректор Рэйчел Руджери. До открытия торгов акции компании дорожают на 12,84%, до 86,92 доллара. По итогам торгов понедельника акции подорожали на 2,58%, до 77,03 доллара. Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью более 39 тысяч кофеен по всему миру.

https://1prime.ru/20240813/vikipediya-850855153.html

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starbucks, акции, гендиректор