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В Evolute поделились планами по выпуску гибридов в 2024 году - 13.08.2024, ПРАЙМ
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В Evolute поделились планами по выпуску гибридов в 2024 году
В Evolute поделились планами по выпуску гибридов в 2024 году - 13.08.2024, ПРАЙМ
В Evolute поделились планами по выпуску гибридов в 2024 году
Более тысячи гибридных семиместных кроссоверов Evolute i-Space планируется выпустить на заводе компании в Липецкой области до конца текущего года, сообщили РИА... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T18:58+0300
2024-08-13T18:58+0300
экономика
evolute
россия
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Более тысячи гибридных семиместных кроссоверов Evolute i-Space планируется выпустить на заводе компании в Липецкой области до конца текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. "Планируем собрать более 1000 автомобилей данной модели до конца года", — сообщили в Evolute. Модель i-Space — первый серийный гибрид, созданный в России. Его производство началось в июле. Расход топлива составляет в среднем 5,5 литра на 100 километров пути, а максимальный запас хода — 1150 километров. На электротяге автомобиль может проехать до 87 километров, а полная зарядка аккумулятора займёт 4 часа. Рекомендованная розничная цена новинки — 3 360 000 рублей. Кроме того, компания предлагает дополнительные скидки.В компании отметили, что i-Space — самый доступный гибрид на российском рынке, что подтверждается данными "Автостата"."Ближайшая к Evolute i-Space модель из рейтинга с гибридной силовой установкой обойдется покупателям более чем на 400 000 рублей дороже", — рассказали про цены в пресс-службе. Как ранее в интервью РИА Новости рассказывал управляющий партнер компании-производителя Андрей Резников, спрос на гибридные автомобили в РФ в течение 8-10 лет может стать более высоким, чем на популярные бензиновые модели.
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evolute, россия
Экономика, Evolute, РОССИЯ
18:58 13.08.2024
 
В Evolute поделились планами по выпуску гибридов в 2024 году

Более тысячи гибридных кроссоверов Evolute i-Space произведут в РФ в 2024 году

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром"
Международная промышленная выставка Иннопром - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Более тысячи гибридных семиместных кроссоверов Evolute i-Space планируется выпустить на заводе компании в Липецкой области до конца текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя.
"Планируем собрать более 1000 автомобилей данной модели до конца года", — сообщили в Evolute.
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15:45
Модель i-Space — первый серийный гибрид, созданный в России. Его производство началось в июле. Расход топлива составляет в среднем 5,5 литра на 100 километров пути, а максимальный запас хода — 1150 километров. На электротяге автомобиль может проехать до 87 километров, а полная зарядка аккумулятора займёт 4 часа. Рекомендованная розничная цена новинки — 3 360 000 рублей. Кроме того, компания предлагает дополнительные скидки.
В компании отметили, что i-Space — самый доступный гибрид на российском рынке, что подтверждается данными "Автостата".
"Ближайшая к Evolute i-Space модель из рейтинга с гибридной силовой установкой обойдется покупателям более чем на 400 000 рублей дороже", — рассказали про цены в пресс-службе.
Как ранее в интервью РИА Новости рассказывал управляющий партнер компании-производителя Андрей Резников, спрос на гибридные автомобили в РФ в течение 8-10 лет может стать более высоким, чем на популярные бензиновые модели.
 
ЭкономикаEvoluteРОССИЯ
 
 
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