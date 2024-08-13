https://1prime.ru/20240813/avtomobili-850851164.html
Автоэксперт рассказал, как выбирать подержанные китайские машины
Автоэксперт рассказал, как выбирать подержанные китайские машины - 13.08.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт рассказал, как выбирать подержанные китайские машины
У всех китайских автомобилей, которые не были адаптированы к условиям в России, наблюдаются схожие проблемы, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T12:09+0300
2024-08-13T12:09+0300
2024-08-13T12:09+0300
китайский автопром
авторынок рф
подержанные авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83251/56/832515690_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bff909fa39674bf441294557833ad5b8.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. У всех китайских автомобилей, которые не были адаптированы к условиям в России, наблюдаются схожие проблемы, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев изданию Quto.При выборе подержанного "китайца" стоит обратить внимание на состояние кузова автомобиля, а именно - на сколы краски, наличие ржавчины или трещин на стыках деталей, коррозию под обивкой и в других труднодоступных местах. Помимо этого, слабыми местами этих авто являются колесные арки, пороги и выхлопные системы.Особо тщательно эксперт советует осмотреть состояние подвески, так как именно там чаще всего можно увидеть люфты, а также повреждения пыльников и сайлент-блоков. Следует убедиться и в том, что масло и антифриз не течет.Главный минус любых автомобилей зарубежной сборки - отсутствие или малое количество запчастей, необходимых для ремонта. Именно поэтому беспокойство должны вызвать помехи в работе электроники. Скорее всего, такие проблемы не удастся быстро и дешево устранить.Эксперт рекомендует приобретать автомобили у официальных дилеров, чтобы гарантировать себе возможность получить необходимый ремонт и решить возникшие проблемы "относительно цивилизованным путем".
https://1prime.ru/20240813/dozhdi-850846939.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83251/56/832515690_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e68d8ce4eed6b863650da6b51a0df6bc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китайский автопром, авторынок рф, подержанные авто
китайский автопром, авторынок РФ, подержанные авто
Автоэксперт рассказал, как выбирать подержанные китайские машины
Эксперт рассказал об опасности китайских машин, не прошедших адаптацию к России
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ.
У всех китайских автомобилей, которые не были адаптированы к условиям в России, наблюдаются схожие проблемы, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев изданию Quto
.
При выборе подержанного "китайца" стоит обратить внимание на состояние кузова автомобиля, а именно - на сколы краски, наличие ржавчины или трещин на стыках деталей, коррозию под обивкой и в других труднодоступных местах. Помимо этого, слабыми местами этих авто являются колесные арки, пороги и выхлопные системы.
Особо тщательно эксперт советует осмотреть состояние подвески, так как именно там чаще всего можно увидеть люфты, а также повреждения пыльников и сайлент-блоков. Следует убедиться и в том, что масло и антифриз не течет.
Главный минус любых автомобилей зарубежной сборки - отсутствие или малое количество запчастей, необходимых для ремонта. Именно поэтому беспокойство должны вызвать помехи в работе электроники. Скорее всего, такие проблемы не удастся быстро и дешево устранить.
Автоэксперты объяснили, что самое опасное для машины в ливень
Эксперт рекомендует приобретать автомобили у официальных дилеров, чтобы гарантировать себе возможность получить необходимый ремонт и решить возникшие проблемы "относительно цивилизованным путем".