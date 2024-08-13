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Автоэксперт рассказал, как выбирать подержанные китайские машины - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт рассказал, как выбирать подержанные китайские машины
Автоэксперт рассказал, как выбирать подержанные китайские машины - 13.08.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт рассказал, как выбирать подержанные китайские машины
У всех китайских автомобилей, которые не были адаптированы к условиям в России, наблюдаются схожие проблемы, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T12:09+0300
2024-08-13T12:09+0300
китайский автопром
авторынок рф
подержанные авто
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. У всех китайских автомобилей, которые не были адаптированы к условиям в России, наблюдаются схожие проблемы, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев изданию Quto.При выборе подержанного "китайца" стоит обратить внимание на состояние кузова автомобиля, а именно - на сколы краски, наличие ржавчины или трещин на стыках деталей, коррозию под обивкой и в других труднодоступных местах. Помимо этого, слабыми местами этих авто являются колесные арки, пороги и выхлопные системы.Особо тщательно эксперт советует осмотреть состояние подвески, так как именно там чаще всего можно увидеть люфты, а также повреждения пыльников и сайлент-блоков. Следует убедиться и в том, что масло и антифриз не течет.Главный минус любых автомобилей зарубежной сборки - отсутствие или малое количество запчастей, необходимых для ремонта. Именно поэтому беспокойство должны вызвать помехи в работе электроники. Скорее всего, такие проблемы не удастся быстро и дешево устранить.Эксперт рекомендует приобретать автомобили у официальных дилеров, чтобы гарантировать себе возможность получить необходимый ремонт и решить возникшие проблемы "относительно цивилизованным путем".
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китайский автопром, авторынок рф, подержанные авто
китайский автопром, авторынок РФ, подержанные авто
12:09 13.08.2024
 
Автоэксперт рассказал, как выбирать подержанные китайские машины

Эксперт рассказал об опасности китайских машин, не прошедших адаптацию к России

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПокупатель осматривает машину в автосалоне
Покупатель осматривает машину в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. У всех китайских автомобилей, которые не были адаптированы к условиям в России, наблюдаются схожие проблемы, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев изданию Quto.
При выборе подержанного "китайца" стоит обратить внимание на состояние кузова автомобиля, а именно - на сколы краски, наличие ржавчины или трещин на стыках деталей, коррозию под обивкой и в других труднодоступных местах. Помимо этого, слабыми местами этих авто являются колесные арки, пороги и выхлопные системы.
Особо тщательно эксперт советует осмотреть состояние подвески, так как именно там чаще всего можно увидеть люфты, а также повреждения пыльников и сайлент-блоков. Следует убедиться и в том, что масло и антифриз не течет.
Главный минус любых автомобилей зарубежной сборки - отсутствие или малое количество запчастей, необходимых для ремонта. Именно поэтому беспокойство должны вызвать помехи в работе электроники. Скорее всего, такие проблемы не удастся быстро и дешево устранить.
Такси во время сильного дождя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
Автоэксперты объяснили, что самое опасное для машины в ливень
10:58
Эксперт рекомендует приобретать автомобили у официальных дилеров, чтобы гарантировать себе возможность получить необходимый ремонт и решить возникшие проблемы "относительно цивилизованным путем".
 
китайский автопромавторынок РФподержанные авто
 
 
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