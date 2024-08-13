https://1prime.ru/20240813/avtomobili-850851164.html

Автоэксперт рассказал, как выбирать подержанные китайские машины

Автоэксперт рассказал, как выбирать подержанные китайские машины - 13.08.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт рассказал, как выбирать подержанные китайские машины

У всех китайских автомобилей, которые не были адаптированы к условиям в России, наблюдаются схожие проблемы, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T12:09+0300

2024-08-13T12:09+0300

2024-08-13T12:09+0300

китайский автопром

авторынок рф

подержанные авто

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. У всех китайских автомобилей, которые не были адаптированы к условиям в России, наблюдаются схожие проблемы, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев изданию Quto.При выборе подержанного "китайца" стоит обратить внимание на состояние кузова автомобиля, а именно - на сколы краски, наличие ржавчины или трещин на стыках деталей, коррозию под обивкой и в других труднодоступных местах. Помимо этого, слабыми местами этих авто являются колесные арки, пороги и выхлопные системы.Особо тщательно эксперт советует осмотреть состояние подвески, так как именно там чаще всего можно увидеть люфты, а также повреждения пыльников и сайлент-блоков. Следует убедиться и в том, что масло и антифриз не течет.Главный минус любых автомобилей зарубежной сборки - отсутствие или малое количество запчастей, необходимых для ремонта. Именно поэтому беспокойство должны вызвать помехи в работе электроники. Скорее всего, такие проблемы не удастся быстро и дешево устранить.Эксперт рекомендует приобретать автомобили у официальных дилеров, чтобы гарантировать себе возможность получить необходимый ремонт и решить возникшие проблемы "относительно цивилизованным путем".

https://1prime.ru/20240813/dozhdi-850846939.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китайский автопром, авторынок рф, подержанные авто