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В Китае заявили об участии в расследовании повреждения Balticconnector

В Китае заявили об участии в расследовании повреждения Balticconnector - 13.08.2024, ПРАЙМ

В Китае заявили об участии в расследовании повреждения Balticconnector

Китай участвует в расследовании взрыва на трубопроводе Balticconnector. Об этом рассказал официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Линь | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T16:28+0300

2024-08-13T16:28+0300

2024-08-13T16:28+0300

энергетика

китай

финляндия

balticconnector

газопровод

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ПЕКИН, 13 авг - ПРАЙМ. Китай участвует в расследовании взрыва на трубопроводе Balticconnector. Об этом рассказал официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Линь Цзянь, выразив надежду на объективизм всех сторон."Китайская сторона находится в процессе расследования в соответствии с фактами и законом, поддерживает тесное взаимодействие со всеми соответствующими сторонами. Надеемся, что все стороны продолжат продвигать расследование профессиональным, объективным образом и в духе сотрудничества, а также работать вместе, чтобы обеспечить надлежащее разрешение инцидента", - сказал Линь Цзянь.Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая также упомянул, что Китай всегда выступал за укрепление международного сотрудничества в целях совместного поддержания безопасности подводной инфраструктуры.Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.В ночь на 8 октября 2023 года в трубе Balticconnector снизилось давление, подачу газа перекрыли. Во вторник, 10 октября, норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ту ночь в районе газопровода. Позднее финские пограничники обнаружили место утечки, а полиция предположила, что повреждения были нанесены умышленно.

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китай

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китай, финляндия, balticconnector, газопровод