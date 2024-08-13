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Финляндия заняла третье место в ЕС по уровню безработицы - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Финляндия заняла третье место в ЕС по уровню безработицы
Финляндия заняла третье место в ЕС по уровню безработицы - 13.08.2024, ПРАЙМ
Финляндия заняла третье место в ЕС по уровню безработицы
Финляндия находится на третьем месте в ЕС по уровню безработицы, показатели выше фиксируются только у Греции и Испании, сообщает статистическое управление... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T13:03+0300
2024-08-13T13:03+0300
финляндия
безработица
европа
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Финляндия находится на третьем месте в ЕС по уровню безработицы, показатели выше фиксируются только у Греции и Испании, сообщает статистическое управление страны. "Единственный уровень безработицы, превышающий 10%, был в Испании - 11,5%. Далее следует Греция, а за ней - Финляндия с третьим по величине уровнем безработицы", - приводятся слова эксперта статистического управления Пертти Таскинена в пресс-релизе. А по годовому росту безработицы Финляндия занимает в ЕС второе место после Литвы, отметил Таскинен. Число безработных в Финляндии за первый квартал текущего года составило 45 тысяч человек. Долговременная ("застойная") безработица в среднем снижается в Евросоюзе, но не в Финляндии, также говорится в материале.
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финляндия, безработица, европа
ФИНЛЯНДИЯ, безработица, ЕВРОПА
13:03 13.08.2024
 
Финляндия заняла третье место в ЕС по уровню безработицы

Статслужба Финляндии: уровень безработицы в стране стал третьим по величине в ЕС

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Финляндия находится на третьем месте в ЕС по уровню безработицы, показатели выше фиксируются только у Греции и Испании, сообщает статистическое управление страны.
"Единственный уровень безработицы, превышающий 10%, был в Испании - 11,5%. Далее следует Греция, а за ней - Финляндия с третьим по величине уровнем безработицы", - приводятся слова эксперта статистического управления Пертти Таскинена в пресс-релизе.
А по годовому росту безработицы Финляндия занимает в ЕС второе место после Литвы, отметил Таскинен.
Число безработных в Финляндии за первый квартал текущего года составило 45 тысяч человек.
Долговременная ("застойная") безработица в среднем снижается в Евросоюзе, но не в Финляндии, также говорится в материале.
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