https://1prime.ru/20240813/bezrabotitsa-850853378.html

Финляндия заняла третье место в ЕС по уровню безработицы

Финляндия заняла третье место в ЕС по уровню безработицы - 13.08.2024, ПРАЙМ

Финляндия заняла третье место в ЕС по уровню безработицы

Финляндия находится на третьем месте в ЕС по уровню безработицы, показатели выше фиксируются только у Греции и Испании, сообщает статистическое управление... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T13:03+0300

2024-08-13T13:03+0300

2024-08-13T13:03+0300

финляндия

безработица

европа

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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Финляндия находится на третьем месте в ЕС по уровню безработицы, показатели выше фиксируются только у Греции и Испании, сообщает статистическое управление страны. "Единственный уровень безработицы, превышающий 10%, был в Испании - 11,5%. Далее следует Греция, а за ней - Финляндия с третьим по величине уровнем безработицы", - приводятся слова эксперта статистического управления Пертти Таскинена в пресс-релизе. А по годовому росту безработицы Финляндия занимает в ЕС второе место после Литвы, отметил Таскинен. Число безработных в Финляндии за первый квартал текущего года составило 45 тысяч человек. Долговременная ("застойная") безработица в среднем снижается в Евросоюзе, но не в Финляндии, также говорится в материале.

https://1prime.ru/20240812/bezrabotitsa-850812609.html

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финляндия, безработица, европа