https://1prime.ru/20240813/bmw-850857170.html
Владельцам BMW грозит опасность, завод отзывает более 100 тысяч авто
Владельцам BMW грозит опасность, завод отзывает более 100 тысяч авто - 13.08.2024, ПРАЙМ
Владельцам BMW грозит опасность, завод отзывает более 100 тысяч авто
Более ста тысяч кроссоверов и седанов марки BMW будут отозваны в связи с повышенной опасностью возгорания двигателя, сообщает издание IT Home со ссылкой на... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T15:45+0300
2024-08-13T15:45+0300
2024-08-13T15:45+0300
bmw
неполадки
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Более ста тысяч кроссоверов и седанов марки BMW будут отозваны в связи с повышенной опасностью возгорания двигателя, сообщает издание IT Home со ссылкой на Reuters.Проблемы с мотором коснулись автомобилей 2019 и 2020 годов выпуска. Сообщается, что в них обнаружены неполадки со стартером. В результате электрической перегрузки и перегрева прибора при запуске авто мотор может загореться.Агентство сообщает, что проблема могла затронуть до 105 588 автовладельцев, всего под угрозой 14 марок и моделей. Компания по почте уведомит каждого владельца о наличии повреждений, а также бесплатно обновит программное обеспечение для устранения неполадок.
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bmw, неполадки
Владельцам BMW грозит опасность, завод отзывает более 100 тысяч авто
BMW отзывает более 100 000 автомобилей из-за перегрева двигателя
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ.
Более ста тысяч кроссоверов и седанов марки BMW будут отозваны в связи с повышенной опасностью возгорания двигателя, сообщает издание IT Home
со ссылкой на Reuters.
Проблемы с мотором коснулись автомобилей 2019 и 2020 годов выпуска. Сообщается, что в них обнаружены неполадки со стартером. В результате электрической перегрузки и перегрева прибора при запуске авто мотор может загореться.
Агентство сообщает, что проблема могла затронуть до 105 588 автовладельцев, всего под угрозой 14 марок и моделей. Компания по почте уведомит каждого владельца о наличии повреждений, а также бесплатно обновит программное обеспечение для устранения неполадок.
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