https://1prime.ru/20240813/bmw-850857170.html

Владельцам BMW грозит опасность, завод отзывает более 100 тысяч авто

Владельцам BMW грозит опасность, завод отзывает более 100 тысяч авто - 13.08.2024, ПРАЙМ

Владельцам BMW грозит опасность, завод отзывает более 100 тысяч авто

Более ста тысяч кроссоверов и седанов марки BMW будут отозваны в связи с повышенной опасностью возгорания двигателя, сообщает издание IT Home со ссылкой на... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T15:45+0300

2024-08-13T15:45+0300

2024-08-13T15:45+0300

bmw

неполадки

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Более ста тысяч кроссоверов и седанов марки BMW будут отозваны в связи с повышенной опасностью возгорания двигателя, сообщает издание IT Home со ссылкой на Reuters.Проблемы с мотором коснулись автомобилей 2019 и 2020 годов выпуска. Сообщается, что в них обнаружены неполадки со стартером. В результате электрической перегрузки и перегрева прибора при запуске авто мотор может загореться.Агентство сообщает, что проблема могла затронуть до 105 588 автовладельцев, всего под угрозой 14 марок и моделей. Компания по почте уведомит каждого владельца о наличии повреждений, а также бесплатно обновит программное обеспечение для устранения неполадок.

https://1prime.ru/20240813/bukhanka-850852949.html

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bmw, неполадки