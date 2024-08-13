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Бразилия нарастила поставки мяса в Россию до максимума с 2017 года
Бразилия нарастила поставки мяса в Россию до максимума с 2017 года - 13.08.2024, ПРАЙМ
Бразилия нарастила поставки мяса в Россию до максимума с 2017 года
Бразилия в середине лета нарастила поставки мяса в Россию до 59,5 миллиона долларов, что стало максимумом с 2017 года, следует из данных бразильской таможни,... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T05:10+0300
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МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Бразилия в середине лета нарастила поставки мяса в Россию до 59,5 миллиона долларов, что стало максимумом с 2017 года, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, экспорт бразильского мяса в Россию увеличился в 2,2 раза в месячном выражении, до рекордных с ноября 2017 года 59,5 миллиона долларов. Россия увеличила закупки из Бразилии мяса крупного рогатого скота за прошлый месяц в 1,5 раза, до 32,1 миллиона долларов, а свинины – в 2,1 раза, до 888,7 тысячи долларов. Одновременно выросли поставки субпродуктов из птицы в восемь раз, до 20,2 миллиона долларов, из остального мяса – в 2,3 раза, до 6,3 миллиона. Бразилия является крупнейшим в мире экспортером мяса, при этом июльские объемы стали для страны максимальными с сентября 2022 года. Так, страна увеличила поставки на мировые рынки на 19% - до 2,25 миллиарда долларов. Главный покупатель бразильского мяса, Китай, в июле нарастил импорт на треть, до 723,3 миллиона долларов. ОАЭ увеличили закупки на 7%, до 135,8 миллиона долларов, а Япония – на 40%, до 128,1 миллиона.
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мясо, бразилия, россия
Экономика, мясо, БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ
Бразилия нарастила поставки мяса в Россию до максимума с 2017 года
Бразилия нарастила поставки мяса в Россию до $59,5 млн, максимума с 2017 года
МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Бразилия в середине лета нарастила поставки мяса в Россию до 59,5 миллиона долларов, что стало максимумом с 2017 года, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, экспорт бразильского мяса в Россию увеличился в 2,2 раза в месячном выражении, до рекордных с ноября 2017 года 59,5 миллиона долларов.
Россия увеличила закупки из Бразилии мяса крупного рогатого скота за прошлый месяц в 1,5 раза, до 32,1 миллиона долларов, а свинины – в 2,1 раза, до 888,7 тысячи долларов. Одновременно выросли поставки субпродуктов из птицы в восемь раз, до 20,2 миллиона долларов, из остального мяса – в 2,3 раза, до 6,3 миллиона.
Экспорт России в Бразилию третий месяц подряд превышает $1 млрд
Бразилия является крупнейшим в мире экспортером мяса, при этом июльские объемы стали для страны максимальными с сентября 2022 года. Так, страна увеличила поставки на мировые рынки на 19% - до 2,25 миллиарда долларов.
Главный покупатель бразильского мяса, Китай, в июле нарастил импорт на треть, до 723,3 миллиона долларов. ОАЭ увеличили закупки на 7%, до 135,8 миллиона долларов, а Япония – на 40%, до 128,1 миллиона.