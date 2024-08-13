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"Пессимистично". Экс-посол США в Москве высказался о будущем Украины

"Пессимистично". Экс-посол США в Москве высказался о будущем Украины - 13.08.2024, ПРАЙМ

"Пессимистично". Экс-посол США в Москве высказался о будущем Украины

По завершении конфликта Украину ожидает пессимистичное будущее. Таким мнением поделился посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан, его цитирует издание... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T16:09+0300

2024-08-13T16:09+0300

2024-08-13T16:09+0300

политика

украина

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. По завершении конфликта Украину ожидает пессимистичное будущее. Таким мнением поделился посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан, его цитирует издание Foreign Policy."Он (конфликт на Украине) не закончится капитуляцией (президента РФ Владимира) Путина... Я пессимистично смотрю на будущее Украины", - заметил собеседник издания.Салливан также заметил, что лучший исход, на который может рассчитывать Киев - тупиковая ситуация.Ранее президент России Владимир Путин заметил, что в настоящее время невозможно вести переговоры со стороной, которая атакует мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

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