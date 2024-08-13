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"Пессимистично". Экс-посол США в Москве высказался о будущем Украины - 13.08.2024, ПРАЙМ
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"Пессимистично". Экс-посол США в Москве высказался о будущем Украины
"Пессимистично". Экс-посол США в Москве высказался о будущем Украины - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Пессимистично". Экс-посол США в Москве высказался о будущем Украины
По завершении конфликта Украину ожидает пессимистичное будущее. Таким мнением поделился посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан, его цитирует издание... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T16:09+0300
2024-08-13T16:09+0300
политика
украина
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. По завершении конфликта Украину ожидает пессимистичное будущее. Таким мнением поделился посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан, его цитирует издание Foreign Policy."Он (конфликт на Украине) не закончится капитуляцией (президента РФ Владимира) Путина... Я пессимистично смотрю на будущее Украины", - заметил собеседник издания.Салливан также заметил, что лучший исход, на который может рассчитывать Киев - тупиковая ситуация.Ранее президент России Владимир Путин заметил, что в настоящее время невозможно вести переговоры со стороной, которая атакует мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.
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украина
сша
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украина, сша
Политика, УКРАИНА, США
16:09 13.08.2024
 
"Пессимистично". Экс-посол США в Москве высказался о будущем Украины

Экс-посол США в РФ Салливан: Украину ожидает пессимистичное будущее

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. По завершении конфликта Украину ожидает пессимистичное будущее. Таким мнением поделился посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан, его цитирует издание Foreign Policy.
"Он (конфликт на Украине) не закончится капитуляцией (президента РФ Владимира) Путина... Я пессимистично смотрю на будущее Украины", - заметил собеседник издания.
Салливан также заметил, что лучший исход, на который может рассчитывать Киев - тупиковая ситуация.
Ранее президент России Владимир Путин заметил, что в настоящее время невозможно вести переговоры со стороной, которая атакует мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
Кнут не сработал: экс-посол США в России рассказал о давлении на Москву
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