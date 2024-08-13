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"Инвестпалата" завершила первый этап расчетов по обмену иностранных активов

"Инвестпалата" завершила первый этап расчетов по обмену иностранных активов - 13.08.2024, ПРАЙМ

"Инвестпалата" завершила первый этап расчетов по обмену иностранных активов

"Инвестиционная палата" завершила первый этап расчетов по обмену заблокированных иностранных ценных бумаг граждан РФ: нерезидентам удалось продать около... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T13:04+0300

2024-08-13T13:04+0300

2024-08-13T13:08+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Инвестиционная палата" завершила первый этап расчетов по обмену заблокированных иностранных ценных бумаг граждан РФ: нерезидентам удалось продать около четверти бумаг, предъявленных к выкупу, на 8,1 миллиарда рублей, более 708 тысяч физических лиц частично реализовали ценные бумаги, говорится в сообщении организатора торгов в рамках обмена замороженными активами."ООО "Инвестиционная палата" объявляет о завершении первого этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ). Несмотря на внешнее санкционное давление в период сбора заявок, организатору торгов удалось реализовать нерезидентам около четверти ИЦБ, предъявленных к выкупу физическими лицами-резидентами: из единого пула ИЦБ в 35,3 миллиарда рублей были выкуплены бумаги на 8,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В рамках первого этапа более 708 тысяч физических лиц с заблокированными ценными бумагами частично реализовали свои ценные бумаги, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний, уточняется там."Ожидается, что средства за выкупленные ИЦБ поступят на счета брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) не позднее 13 августа. Профессиональные участники рынка направят эти средства физическим лицам-резидентам в соответствии с регламентными сроками. Депозитарии, обслуживающие специальные транзитные счета покупателей, подтвердили получение выкупленных ИЦБ", - также сообщила компания.В период сбора заявок со стороны зарубежных регуляторов были введены дополнительные ограничения: блокирующие санкции на НРД и запрет ЕС на участие в выкупе европейским юридическим лицам. Из-за этого участникам выкупа, покупателям-нерезидентам, требуется дополнительное время для изучения процедуры и оценки рисков, также сообщила "Инвестпалата"."Инвестиционная палата" также рассматривает возможность проведения дополнительного раунда продажи заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан России."Организатор торгов рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи ИЦБ. В случае получения необходимых разрешений информация будет раскрыта на официальном сайте организатора торгов", - говорится в сообщении."Инвестпалата" 8 мая завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включал в себя 2 570 наименований иностранных ценных бумаг. А с 3 июня по 2 августа "Инвестпалата" собирала заявки от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Расчеты по сделкам были запланированы на 12 августа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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