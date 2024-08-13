Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Инвестпалата" завершила первый этап расчетов по обмену иностранных активов - 13.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240813/bumagi-850853507.html
"Инвестпалата" завершила первый этап расчетов по обмену иностранных активов
"Инвестпалата" завершила первый этап расчетов по обмену иностранных активов - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Инвестпалата" завершила первый этап расчетов по обмену иностранных активов
"Инвестиционная палата" завершила первый этап расчетов по обмену заблокированных иностранных ценных бумаг граждан РФ: нерезидентам удалось продать около... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T13:04+0300
2024-08-13T13:08+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_e9f7e0646b6a04ac8637ec2b9c690966.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Инвестиционная палата" завершила первый этап расчетов по обмену заблокированных иностранных ценных бумаг граждан РФ: нерезидентам удалось продать около четверти бумаг, предъявленных к выкупу, на 8,1 миллиарда рублей, более 708 тысяч физических лиц частично реализовали ценные бумаги, говорится в сообщении организатора торгов в рамках обмена замороженными активами."ООО "Инвестиционная палата" объявляет о завершении первого этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ). Несмотря на внешнее санкционное давление в период сбора заявок, организатору торгов удалось реализовать нерезидентам около четверти ИЦБ, предъявленных к выкупу физическими лицами-резидентами: из единого пула ИЦБ в 35,3 миллиарда рублей были выкуплены бумаги на 8,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.В рамках первого этапа более 708 тысяч физических лиц с заблокированными ценными бумагами частично реализовали свои ценные бумаги, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний, уточняется там."Ожидается, что средства за выкупленные ИЦБ поступят на счета брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) не позднее 13 августа. Профессиональные участники рынка направят эти средства физическим лицам-резидентам в соответствии с регламентными сроками. Депозитарии, обслуживающие специальные транзитные счета покупателей, подтвердили получение выкупленных ИЦБ", - также сообщила компания.В период сбора заявок со стороны зарубежных регуляторов были введены дополнительные ограничения: блокирующие санкции на НРД и запрет ЕС на участие в выкупе европейским юридическим лицам. Из-за этого участникам выкупа, покупателям-нерезидентам, требуется дополнительное время для изучения процедуры и оценки рисков, также сообщила "Инвестпалата"."Инвестиционная палата" также рассматривает возможность проведения дополнительного раунда продажи заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан России."Организатор торгов рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи ИЦБ. В случае получения необходимых разрешений информация будет раскрыта на официальном сайте организатора торгов", - говорится в сообщении."Инвестпалата" 8 мая завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включал в себя 2 570 наименований иностранных ценных бумаг. А с 3 июня по 2 августа "Инвестпалата" собирала заявки от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Расчеты по сделкам были запланированы на 12 августа.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_3e2963c1ae3111f8f08ccfc10ae58798.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Экономика, РОССИЯ
13:04 13.08.2024 (обновлено: 13:08 13.08.2024)
 
"Инвестпалата" завершила первый этап расчетов по обмену иностранных активов

"Инвестпалата" завершила первый этап расчетов по обмену заблокированных активов

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "Инвестиционная палата" завершила первый этап расчетов по обмену заблокированных иностранных ценных бумаг граждан РФ: нерезидентам удалось продать около четверти бумаг, предъявленных к выкупу, на 8,1 миллиарда рублей, более 708 тысяч физических лиц частично реализовали ценные бумаги, говорится в сообщении организатора торгов в рамках обмена замороженными активами.
"ООО "Инвестиционная палата" объявляет о завершении первого этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ). Несмотря на внешнее санкционное давление в период сбора заявок, организатору торгов удалось реализовать нерезидентам около четверти ИЦБ, предъявленных к выкупу физическими лицами-резидентами: из единого пула ИЦБ в 35,3 миллиарда рублей были выкуплены бумаги на 8,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В рамках первого этапа более 708 тысяч физических лиц с заблокированными ценными бумагами частично реализовали свои ценные бумаги, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний, уточняется там.
"Ожидается, что средства за выкупленные ИЦБ поступят на счета брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) не позднее 13 августа. Профессиональные участники рынка направят эти средства физическим лицам-резидентам в соответствии с регламентными сроками. Депозитарии, обслуживающие специальные транзитные счета покупателей, подтвердили получение выкупленных ИЦБ", - также сообщила компания.
В период сбора заявок со стороны зарубежных регуляторов были введены дополнительные ограничения: блокирующие санкции на НРД и запрет ЕС на участие в выкупе европейским юридическим лицам. Из-за этого участникам выкупа, покупателям-нерезидентам, требуется дополнительное время для изучения процедуры и оценки рисков, также сообщила "Инвестпалата".
"Инвестиционная палата" также рассматривает возможность проведения дополнительного раунда продажи заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) граждан России.
"Организатор торгов рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи ИЦБ. В случае получения необходимых разрешений информация будет раскрыта на официальном сайте организатора торгов", - говорится в сообщении.
"Инвестпалата" 8 мая завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включал в себя 2 570 наименований иностранных ценных бумаг. А с 3 июня по 2 августа "Инвестпалата" собирала заявки от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Расчеты по сделкам были запланированы на 12 августа.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала