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Чехия, несмотря на санкции, нарастила импорт из России на 15 процентов

Чехия, несмотря на санкции, нарастила импорт из России на 15 процентов - 13.08.2024, ПРАЙМ

Чехия, несмотря на санкции, нарастила импорт из России на 15 процентов

Несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции, импорт Чехии из России в первой половине 2024 года возрос на 14% и составил 34,2 миллиарда крон | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T17:00+0300

2024-08-13T17:00+0300

2024-08-13T17:00+0300

россия

чехия

импорт

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ПРАГА, 13 авг – ПРАЙМ. Несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции, импорт Чехии из России в первой половине 2024 года возрос на 14% и составил 34,2 миллиарда крон (около 1,48 миллиарда долларов), сообщило во вторник издание Е15. "Несмотря на все санкции, вновь растет импорт из России. В первой половине 2024 года объем поставок из РФ возрос на 14% в годовом исчислении и составил 34,2 миллиарда крон. Основной вклад в рост импорта внесли поставки российского газа, которые возросли в 8 раз по сравнению с первой половиной 2023 года - до 8,5 миллиарда крон (около 369 миллионов долларов)", - говорится в сообщении. Импорт газа в Чехию с восточного направления растет с октября 2023 года, однако это не прямые поставки из РФ, а перепродажа части излишков, возникающих на рынках Словакии, Венгрии и Австрии. Ни один чешский трейдер в настоящее время не имеет контрактов с "Газпромом". Привлекательность импорта с Востока, отмечает издание, повышается за счет спорной немецкой платы за использование сети трубопроводов, которая увеличивает цену закупаемого норвежского или американского газа примерно на 5%. При этом общее количество товаров, импортируемых из РФ, как сообщает Чешское статуправление, относительно невелико. "Однако это стратегически чувствительные товары - нефть, природный газ, топливо для атомных электростанций, а также металлургическая продукция, алюминий, никель и синтетические удобрения", - пишет Е15. Падение импорта российской нефти в годовом исчислении на 50%, до 1,16 миллиона тонн связано с двухмесячной остановкой НПЗ в Литвинове (на западе Чехии), где традиционно перерабатывается российская нефть. Изменение ситуации предполагается на рубеже 2024 и 2025 годов, когда будет завершена модификация Литвиновского НПЗ для переработки других видов нефти, а также будет усилена мощность трубопровода TAL из итальянского города-порта Триеста. После этого Чехия может полностью отказаться от импорта российской нефти. Также на рубеже нынешнего и следующего годов должен прекратиться импорт российского ядерного топлива, от которого зависит работа обеих чешских АЭС – "Темелин" (на юго-западе страны) и "Дукованы" (на юго-востоке). В первой половине 2024 года из России было импортировано топливных комплектов для АЭС на 2,17 миллиарда крон (около 94 миллионов долларов). За последние два года энергоконцерн CEZ подписал контракты с американской Westinghouse и французской Framatome, которые с 2025 года будут поставлять ядерное топлива для чешских АЭС. "В то время, как импорт из РФ в Чехию в годовом исчислении возрос, объемы поставок из Чехии на российский рынок продолжают снижаться (если не считать растущих косвенных поставок через третьи страны). Ряд традиционных позиций чешского экспорта в Россию упал до нуля, в частности, автомобильные детали, компьютеры и их комплектующие, игры и детские игрушки", - написало издание. Остальной чешский экспорт в РФ, достигший в первом полугодии 7,4 миллиарда крон (около 321 миллиона долларов), в основном представлен поставками лекарств, оборудования для медицинских кабинетов, различных химикатов, косметики и пива.

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россия, чехия, импорт