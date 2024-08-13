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У корпораций из США возникли проблемы в густонаселенном регионе
У корпораций из США возникли проблемы в густонаселенном регионе - 13.08.2024, ПРАЙМ
У корпораций из США возникли проблемы в густонаселенном регионе
У Coca-Cola падают продажи из-за того, что потребители объявили бойкот американским брендам из-за поддержки, которую США оказывают Израилю, пишет газета The... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T10:38+0300
2024-08-13T10:38+0300
2024-08-13T10:38+0300
экономика
coca-cola
сша
израиль
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. У Coca-Cola падают продажи из-за того, что потребители объявили бойкот американским брендам из-за поддержки, которую США оказывают Израилю, пишет газета The Washington Post.Компания пыталась дистанцироваться от Израиля, однако неудачно. В качестве показательного факта приводится инцидент, когда в рекламе в Бангладеш актер, привлеченный к кампании, утверждал, что "Кока-Кола" производится не в Израиле, что вызвало крайне негативную реакцию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОказалось, что упоминавшийся завод в Палестине на самом деле принадлежит израильской компании, что вызвало скандал. Coca-Cola удалила рекламу и извинилась, но инцидент вызвал падение продаж в регионе.McDonald's и Starbucks также пострадали от бойкота, вызванного их связями с Израилем. Бойкот направлен против компаний, поддерживающих Израиль, и их заявления о нейтральности на самом деле не принимаются во внимание. Некоторые компании, такие как McDonald's, оказывают гуманитарную помощь в Газе, но это не смягчает бойкот.Как прогнозируется, бойкоты привели к росту продаж местных брендов в регионе.В целом инцидент с Coca-Cola подчеркивает риски, с которыми сталкиваются американские компании в регионах, где они связаны с Израилем, делается вывод в публикации. Сам же бойкот может быть вызван не только политическими, но и экономическими причинами, такими как поддержка Израиля в международных организациях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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coca-cola, сша, израиль, ближний восток, палестино-израильский конфликт
Экономика, Coca-Cola, США, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, палестино-израильский конфликт
У корпораций из США возникли проблемы в густонаселенном регионе
WP: продажи Coca-Cola на Ближнем Востоке упали из-за поддержки США Израиля
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ.
У Coca-Cola падают продажи из-за того, что потребители объявили бойкот американским брендам из-за поддержки, которую США оказывают Израилю, пишет газета The Washington Post
.
Компания пыталась дистанцироваться от Израиля, однако неудачно. В качестве показательного факта приводится инцидент, когда в рекламе в Бангладеш актер, привлеченный к кампании, утверждал, что "Кока-Кола" производится не в Израиле, что вызвало крайне негативную реакцию.
Оказалось, что упоминавшийся завод в Палестине на самом деле принадлежит израильской компании, что вызвало скандал. Coca-Cola удалила рекламу и извинилась, но инцидент вызвал падение продаж в регионе.
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McDonald's и Starbucks также пострадали от бойкота, вызванного их связями с Израилем. Бойкот направлен против компаний, поддерживающих Израиль, и их заявления о нейтральности на самом деле не принимаются во внимание. Некоторые компании, такие как McDonald's, оказывают гуманитарную помощь в Газе, но это не смягчает бойкот.
Как прогнозируется, бойкоты привели к росту продаж местных брендов в регионе.
В целом инцидент с Coca-Cola подчеркивает риски, с которыми сталкиваются американские компании в регионах, где они связаны с Израилем, делается вывод в публикации. Сам же бойкот может быть вызван не только политическими, но и экономическими причинами, такими как поддержка Израиля в международных организациях.