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Кнут не сработал: экс-посол США в России рассказал о давлении на Москву
Кнут не сработал: экс-посол США в России рассказал о давлении на Москву - 13.08.2024, ПРАЙМ
Кнут не сработал: экс-посол США в России рассказал о давлении на Москву
Вашингтон почти исчерпал рычаги давления на Россию, о чем свидетельствует ситуация на Украине. Такое мнение выразил экс-посол США в Москве Джон Салливан, его... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T15:20+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Вашингтон почти исчерпал рычаги давления на Россию, о чем свидетельствует ситуация на Украине. Такое мнение выразил экс-посол США в Москве Джон Салливан, его слова приводит издание Foreign policy."Если бы было что-то, что мы могли сделать, чтобы заставить Россию подчиниться нашей воле, мы бы это уже сделали на Украине. Чем мы им теперь будем угрожать?", - отметил дипломат.По словам Салливана, американская сторона прибегала к применению "множества кнутов" в отношении Москвы, однако не получила никаких результатов.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что справится с любым санкционным давлением. Глава государства Владимир Путин также отмечал, что санкции серьезно нарушили мировую экономику, а также негативно отразились на жизни миллионов людей.
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Кнут не сработал: экс-посол США в России рассказал о давлении на Москву
Экс-посол США в РФ Салливан: у Вашингтона заканчиваются рычаги давления на РФ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ.
Вашингтон почти исчерпал рычаги давления на Россию, о чем свидетельствует ситуация на Украине. Такое мнение выразил экс-посол США в Москве Джон Салливан, его слова приводит
издание Foreign policy.
"Если бы было что-то, что мы могли сделать, чтобы заставить Россию подчиниться нашей воле, мы бы это уже сделали на Украине. Чем мы им теперь будем угрожать?", - отметил дипломат.
По словам Салливана, американская сторона прибегала к применению "множества кнутов" в отношении Москвы, однако не получила никаких результатов.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что справится с любым санкционным давлением. Глава государства Владимир Путин также отмечал, что санкции серьезно нарушили мировую экономику, а также негативно отразились на жизни миллионов людей.
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