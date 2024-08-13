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"ВБ Девелопмент" задолжало Wildberries несколько десятков миллиардов рублей

"ВБ Девелопмент" задолжало Wildberries несколько десятков миллиардов рублей - 13.08.2024, ПРАЙМ

"ВБ Девелопмент" задолжало Wildberries несколько десятков миллиардов рублей

Кредиторская задолженность проектного подразделения Wildberries - "ВБ Девелопмент" - перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T09:49+0300

2024-08-13T09:49+0300

2024-08-13T09:50+0300

россия

wildberries

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Кредиторская задолженность проектного подразделения Wildberries - "ВБ Девелопмент" - перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров, сообщили в пресс-службе "РВБ" - юрлица объединенных Russ и Wildberries. Там уточнили, что в преддверии нового сезона Wildberries и обновленная команда сосредоточена на активном вводе в эксплуатацию складских помещений. В компании добавили, что в августе-сентябре к вводу запланировано более 550 тысяч квадратных метров складских площадей в Невинномыске, Рязани, Самаре, Волгограде, Сарапуле, Котовске и Владимире. Отмечается, что одновременно с вводом в эксплуатацию складских помещений компания проводит аудит компании "ВБ Девелопмент", связанный с несвоевременным исполнением обязательств по строительству логоцентров. "Так в период с января 2023 по июнь 2024 года в эксплуатацию было введено только порядка 400 тысяч квадратных метров складских помещений. Кредиторская задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет более 30 миллиардов рублей", - рассказали в компании. "В настоящее время достигнуты договоренности с подрядчиками о своевременном завершении всех ранее запланированных работ", - добавили там. В компании подчеркнули, что наличие развитой складской сети позволяет сохранять быстрое время доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем "ВБ Девелопмент" является Владислав Бакальчук. В конце июня Wildberries и группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания "РВБ" была учреждена 4 июля, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, wildberries