https://1prime.ru/20240813/dozhdi-850846939.html

Автоэксперты объяснили, что самое опасное для машины в ливень

Автоэксперты объяснили, что самое опасное для машины в ливень - 13.08.2024, ПРАЙМ

Автоэксперты объяснили, что самое опасное для машины в ливень

В России близится осень, а вместе с ней и сезон дождей, во время которого спрос на автомобильные поездки резко вырастет. Владельцам транспортных средств... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T10:58+0300

2024-08-13T10:58+0300

2024-08-13T10:58+0300

дтп

дождь

правила движения

экспертное мнение

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В России близится осень, а вместе с ней и сезон дождей, во время которого спрос на автомобильные поездки резко вырастет. Владельцам транспортных средств необходимо придерживаться ряда правил, чтобы избежать возникновения проблем с авто, рассказали эксперты из ГК "Автодом" "Российской газете".Серьезной опасностью на мокрых дорогах является аквапланирование или потеря контакта между покрышками и дорогой из-за водяного слоя. Это может произойти по нескольким причинам - если на дороге скопилось большое количество воды, у транспорта изношены или недостаточно накачаны шины или на дорожном покрытии присутствуют следы дополнительных загрязнений.В случае возникновения такой ситуации эксперты рекомендуют снять ногу с педали и дождаться замедления автомобиля. При этом необходимо сохранять спокойствие и не совершать резких движений.Еще одной распространенной проблемой является затопление дорог и парковочных мест, при которых вода поднимается выше уровня дверных стоек. В этом случае категорически запрещено заводить двигатель, так как это может привести к его поломке. Водителям стоит выбирать парковочные места на возвышенностях и внимательно следить за въездом в глубокие лужи.В ГК "АвтоСпецЦентр" также уточнили, что на период длительных дождей водителям стоит отказаться от агрессивного стиля вождения, так как мокрая дорожная поверхность ухудшает способность автомобиля совершать резкие маневры и экстренное торможение.Помимо этого, уточнили эксперты, "в условиях ограниченной видимости при сильном ливне лучше не выключать фары, чтобы автомобиль стал более заметным для других участников дорожного движения". Это поможет избежать столкновения с другими автомобилями.

https://1prime.ru/20240813/hyundai-850845166.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дтп, дождь, правила движения, экспертное мнение