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Автоэксперты объяснили, что самое опасное для машины в ливень - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперты объяснили, что самое опасное для машины в ливень
Автоэксперты объяснили, что самое опасное для машины в ливень - 13.08.2024, ПРАЙМ
Автоэксперты объяснили, что самое опасное для машины в ливень
В России близится осень, а вместе с ней и сезон дождей, во время которого спрос на автомобильные поездки резко вырастет. Владельцам транспортных средств... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T10:58+0300
2024-08-13T10:58+0300
дтп
дождь
правила движения
экспертное мнение
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В России близится осень, а вместе с ней и сезон дождей, во время которого спрос на автомобильные поездки резко вырастет. Владельцам транспортных средств необходимо придерживаться ряда правил, чтобы избежать возникновения проблем с авто, рассказали эксперты из ГК "Автодом" "Российской газете".Серьезной опасностью на мокрых дорогах является аквапланирование или потеря контакта между покрышками и дорогой из-за водяного слоя. Это может произойти по нескольким причинам - если на дороге скопилось большое количество воды, у транспорта изношены или недостаточно накачаны шины или на дорожном покрытии присутствуют следы дополнительных загрязнений.В случае возникновения такой ситуации эксперты рекомендуют снять ногу с педали и дождаться замедления автомобиля. При этом необходимо сохранять спокойствие и не совершать резких движений.Еще одной распространенной проблемой является затопление дорог и парковочных мест, при которых вода поднимается выше уровня дверных стоек. В этом случае категорически запрещено заводить двигатель, так как это может привести к его поломке. Водителям стоит выбирать парковочные места на возвышенностях и внимательно следить за въездом в глубокие лужи.В ГК "АвтоСпецЦентр" также уточнили, что на период длительных дождей водителям стоит отказаться от агрессивного стиля вождения, так как мокрая дорожная поверхность ухудшает способность автомобиля совершать резкие маневры и экстренное торможение.Помимо этого, уточнили эксперты, "в условиях ограниченной видимости при сильном ливне лучше не выключать фары, чтобы автомобиль стал более заметным для других участников дорожного движения". Это поможет избежать столкновения с другими автомобилями.
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дтп, дождь, правила движения, экспертное мнение
ДТП, дождь, правила движения, экспертное мнение
10:58 13.08.2024
 
Автоэксперты объяснили, что самое опасное для машины в ливень

"РГ": эксперты дали советы водителям по эксплуатации авто в период дождей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТакси во время сильного дождя в Москве
Такси во время сильного дождя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В России близится осень, а вместе с ней и сезон дождей, во время которого спрос на автомобильные поездки резко вырастет. Владельцам транспортных средств необходимо придерживаться ряда правил, чтобы избежать возникновения проблем с авто, рассказали эксперты из ГК "Автодом" "Российской газете".
Серьезной опасностью на мокрых дорогах является аквапланирование или потеря контакта между покрышками и дорогой из-за водяного слоя. Это может произойти по нескольким причинам - если на дороге скопилось большое количество воды, у транспорта изношены или недостаточно накачаны шины или на дорожном покрытии присутствуют следы дополнительных загрязнений.
В случае возникновения такой ситуации эксперты рекомендуют снять ногу с педали и дождаться замедления автомобиля. При этом необходимо сохранять спокойствие и не совершать резких движений.
Еще одной распространенной проблемой является затопление дорог и парковочных мест, при которых вода поднимается выше уровня дверных стоек. В этом случае категорически запрещено заводить двигатель, так как это может привести к его поломке. Водителям стоит выбирать парковочные места на возвышенностях и внимательно следить за въездом в глубокие лужи.
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10:08
В ГК "АвтоСпецЦентр" также уточнили, что на период длительных дождей водителям стоит отказаться от агрессивного стиля вождения, так как мокрая дорожная поверхность ухудшает способность автомобиля совершать резкие маневры и экстренное торможение.
Помимо этого, уточнили эксперты, "в условиях ограниченной видимости при сильном ливне лучше не выключать фары, чтобы автомобиль стал более заметным для других участников дорожного движения". Это поможет избежать столкновения с другими автомобилями.
 
ДТПдождьправила движенияэкспертное мнение
 
 
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