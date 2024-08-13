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Раскрыто, как можно частично восполнить дефицит водителей грузовиков в РФ

Раскрыто, как можно частично восполнить дефицит водителей грузовиков в РФ - 13.08.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как можно частично восполнить дефицит водителей грузовиков в РФ

Дефицит водителей грузовиков в России можно частично восполнить применением дронов, рассказал агентству РИА Новости заместитель генерального директора по... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T08:36+0300

2024-08-13T08:36+0300

2024-08-13T08:56+0300

россия

грузовики

водители

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Дефицит водителей грузовиков в России можно частично восполнить применением дронов, рассказал агентству РИА Новости заместитель генерального директора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.Эксперт уточнил, речь идет о замене специалистов на межскладских помещениях, где требуется управление погрузчиками. По его словам, использование в этих случаях дронов поможет освободить людей и направить их на внутригородские и межрегиональные перевозки. Васканян отметил, что на текущий момент в стране фиксируется незватка водителей грузовиков в основном за счет низкого притока молодых специалистов в профессию. Дальнобойщиками в большей части работают люди старше 50 лет.Кроме того, одной из причин дефицита кадров является большая нагрузка и ответственность за товар и состояние грузовика.Васканян сообщил, что борьба с дефицитом кадров в логистике заключается в масштабном запуске профильных учебных программ в колледжах. По его словам, нужно разрабатывать образовательные программы совместно с логистическими компаниями. Студенты познакомятся с профессией водителя и поймут, какие условия предлагают компании на этой позиции.

https://1prime.ru/20240731/defitsit-850556198.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, грузовики, водители