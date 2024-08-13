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Раскрыто, как можно частично восполнить дефицит водителей грузовиков в РФ - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, как можно частично восполнить дефицит водителей грузовиков в РФ
Раскрыто, как можно частично восполнить дефицит водителей грузовиков в РФ - 13.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как можно частично восполнить дефицит водителей грузовиков в РФ
Дефицит водителей грузовиков в России можно частично восполнить применением дронов, рассказал агентству РИА Новости заместитель генерального директора по... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T08:36+0300
2024-08-13T08:56+0300
россия
грузовики
водители
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Дефицит водителей грузовиков в России можно частично восполнить применением дронов, рассказал агентству РИА Новости заместитель генерального директора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.Эксперт уточнил, речь идет о замене специалистов на межскладских помещениях, где требуется управление погрузчиками. По его словам, использование в этих случаях дронов поможет освободить людей и направить их на внутригородские и межрегиональные перевозки. Васканян отметил, что на текущий момент в стране фиксируется незватка водителей грузовиков в основном за счет низкого притока молодых специалистов в профессию. Дальнобойщиками в большей части работают люди старше 50 лет.Кроме того, одной из причин дефицита кадров является большая нагрузка и ответственность за товар и состояние грузовика.Васканян сообщил, что борьба с дефицитом кадров в логистике заключается в масштабном запуске профильных учебных программ в колледжах. По его словам, нужно разрабатывать образовательные программы совместно с логистическими компаниями. Студенты познакомятся с профессией водителя и поймут, какие условия предлагают компании на этой позиции.
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россия, грузовики, водители
РОССИЯ, грузовики, водители
08:36 13.08.2024 (обновлено: 08:56 13.08.2024)
 
Раскрыто, как можно частично восполнить дефицит водителей грузовиков в РФ

Эксперт Васканян: дефицит водителей грузовиков можно частично восполнить дронами

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОткрытие новой автозаправочной станции в Запорожской области
Открытие новой автозаправочной станции в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Дефицит водителей грузовиков в России можно частично восполнить применением дронов, рассказал агентству РИА Новости заместитель генерального директора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.
Эксперт уточнил, речь идет о замене специалистов на межскладских помещениях, где требуется управление погрузчиками. По его словам, использование в этих случаях дронов поможет освободить людей и направить их на внутригородские и межрегиональные перевозки.
Васканян отметил, что на текущий момент в стране фиксируется незватка водителей грузовиков в основном за счет низкого притока молодых специалистов в профессию. Дальнобойщиками в большей части работают люди старше 50 лет.
Кроме того, одной из причин дефицита кадров является большая нагрузка и ответственность за товар и состояние грузовика.
Васканян сообщил, что борьба с дефицитом кадров в логистике заключается в масштабном запуске профильных учебных программ в колледжах. По его словам, нужно разрабатывать образовательные программы совместно с логистическими компаниями. Студенты познакомятся с профессией водителя и поймут, какие условия предлагают компании на этой позиции.
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РОССИЯгрузовикиводители
 
 
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