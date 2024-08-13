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Латвия подготовила еще 500 дронов для передачи Украине
Латвия подготовила еще 500 дронов для передачи Украине - 13.08.2024, ПРАЙМ
Латвия подготовила еще 500 дронов для передачи Украине
Латвия подготовила новую партию дронов для передачи Украине, сообщил во вторник латвийский министр обороны Андрис Спрудс. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T18:21+0300
2024-08-13T18:21+0300
2024-08-13T18:21+0300
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Латвия подготовила новую партию дронов для передачи Украине, сообщил во вторник латвийский министр обороны Андрис Спрудс. В конце июля Спрудс объявил о том, что Рига отправила Киеву первую партию беспилотных летательных аппаратов, в которую вошли более 500 единиц.Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что Рига планирует отправить Киеву первую партию дронов, произведённых в Латвии, на сумму в 1 миллион евро. Кроме того, вместе с дронами на Украину могут быть отправлены латвийские инструкторы для обучения их использованию. В будущем количество таких специалистов может быть увеличено.
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латвия, украина, дроны
Вооружения, ЛАТВИЯ, УКРАИНА, дроны
Латвия подготовила еще 500 дронов для передачи Украине
Спрудс: Латвия подготовила следующую партию дронов для Украины
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Латвия подготовила новую партию дронов для передачи Украине, сообщил во вторник латвийский министр обороны Андрис Спрудс.
В конце июля Спрудс объявил о том, что Рига отправила Киеву первую партию беспилотных летательных аппаратов, в которую вошли более 500 единиц.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что Рига планирует отправить Киеву первую партию дронов, произведённых в Латвии, на сумму в 1 миллион евро. Кроме того, вместе с дронами на Украину могут быть отправлены латвийские инструкторы для обучения их использованию. В будущем количество таких специалистов может быть увеличено.
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