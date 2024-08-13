https://1prime.ru/20240813/drony-850863824.html

Латвия подготовила еще 500 дронов для передачи Украине

Латвия подготовила еще 500 дронов для передачи Украине - 13.08.2024, ПРАЙМ

Латвия подготовила еще 500 дронов для передачи Украине

Латвия подготовила новую партию дронов для передачи Украине, сообщил во вторник латвийский министр обороны Андрис Спрудс. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T18:21+0300

2024-08-13T18:21+0300

2024-08-13T18:21+0300

вооружения

латвия

украина

дроны

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/27/841372762_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_3e8309b2c1830a4c0d33135c74a1ac7d.jpg

МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Латвия подготовила новую партию дронов для передачи Украине, сообщил во вторник латвийский министр обороны Андрис Спрудс. В конце июля Спрудс объявил о том, что Рига отправила Киеву первую партию беспилотных летательных аппаратов, в которую вошли более 500 единиц.Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что Рига планирует отправить Киеву первую партию дронов, произведённых в Латвии, на сумму в 1 миллион евро. Кроме того, вместе с дронами на Украину могут быть отправлены латвийские инструкторы для обучения их использованию. В будущем количество таких специалистов может быть увеличено.

https://1prime.ru/20240804/mobilizatsiya-850657059.html

латвия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

латвия, украина, дроны