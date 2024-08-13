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Россия нарастила доход от экспорта нефти, заявили в МЭА

Россия нарастила доход от экспорта нефти, заявили в МЭА - 13.08.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила доход от экспорта нефти, заявили в МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июле экспортировала нефти и нефтепродуктов на 280 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в июне - | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:02+0300

2024-08-13T11:02+0300

2024-08-13T11:02+0300

энергетика

россия

мэа

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июле экспортировала нефти и нефтепродуктов на 280 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в июне - порядка 7,4 миллиона баррелей в сутки, и это стало минимумом с августа 2023 года, при этом выручка выросла на 880 миллионов долларов, до 17,12 миллиарда, следует из ежемесячного доклада агентства. "Нефтяной экспорт из России в июле упал на 280 тысяч баррелей в сутки, до 7,4 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким показателем с августа 2023 года, а также по сравнению с аналогичным сезоном за последние три года", - говорится в докладе. Экспорт нефти снизился на 290 тысяч баррелей, до 4,8 миллиона баррелей в сутки, но был на 170 тысяч баррелей выше, чем год назад. Экспорт же нефтепродуктов снизился на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, но остался на прежнем уровне за месяц - 2,65 миллиона баррелей в сутки. "Коммерческая выручка от экспорта выросла на 880 миллионов долларов за месяц, до 17,12 миллиарда долларов. Доходы от экспорта нефтепродуктов выросли на 260 миллионов долларов, до 6 миллиардов долларов, благодаря росту цен, в то время как доходы от экспорта нефти увеличились лишь на 620 миллионов долларов, до 11,12 миллиарда долларов", - добавляет МЭА. Экспортные цены на нефть Urals выросли за месяц на 4,4 доллара за баррель и составили около 72 долларов, что по-прежнему выше предельного уровня в 60 долларов, установленного странами G7. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А ограничения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Россия в июле сверх квот сокращала добычу на 471 тысячу баррелей в сутки. Кроме того, правительство РФ 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в июле запрет не действовал - он был приостановлен в конце мая и был возобновлен только в августе. В октябре минувшего года была также введена заградительная пошлина на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

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россия, мэа