https://1prime.ru/20240813/elektronika-850864139.html

ФАС разъяснила предложение ограничить цены на бытовую технику и электронику

ФАС разъяснила предложение ограничить цены на бытовую технику и электронику - 13.08.2024, ПРАЙМ

ФАС разъяснила предложение ограничить цены на бытовую технику и электронику

Федеральная антимонопольная служба разъяснила РИА Новости, что ритейлеры самостоятельно определяют перечень товаров и условия ограничения цен, а также наценок. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T18:50+0300

2024-08-13T18:50+0300

2024-08-13T18:50+0300

экономика

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба разъяснила РИА Новости, что ритейлеры самостоятельно определяют перечень товаров и условия ограничения цен, а также наценок."ФАС России предложила DNS, "М.Видео" и "Ситилинк" ограничить цены и наценки на ряд пользующихся спросом моделей техники. Перечень товаров и условия ограничения цен и наценок торговые сети определяют самостоятельно", - говорится в сообщении ведомства. Соответствующее предложение торговым сетям было направлено ранее во вторник. В свою очередь ритейлеры сообщили, что готовы поддержать предложение службы.Ранее ритейлеры напомнили, что в 2023 году крупнейшие торговые сети уже брали на себя добровольные обязательства по ограничению цен и наценок.

https://1prime.ru/20240813/fas-850853669.html

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фас рф, ритейл, ритейлеры, электроника