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ФАС разъяснила предложение ограничить цены на бытовую технику и электронику
ФАС разъяснила предложение ограничить цены на бытовую технику и электронику - 13.08.2024, ПРАЙМ
ФАС разъяснила предложение ограничить цены на бытовую технику и электронику
Федеральная антимонопольная служба разъяснила РИА Новости, что ритейлеры самостоятельно определяют перечень товаров и условия ограничения цен, а также наценок. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T18:50+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба разъяснила РИА Новости, что ритейлеры самостоятельно определяют перечень товаров и условия ограничения цен, а также наценок."ФАС России предложила DNS, "М.Видео" и "Ситилинк" ограничить цены и наценки на ряд пользующихся спросом моделей техники. Перечень товаров и условия ограничения цен и наценок торговые сети определяют самостоятельно", - говорится в сообщении ведомства. Соответствующее предложение торговым сетям было направлено ранее во вторник. В свою очередь ритейлеры сообщили, что готовы поддержать предложение службы.Ранее ритейлеры напомнили, что в 2023 году крупнейшие торговые сети уже брали на себя добровольные обязательства по ограничению цен и наценок.
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Экономика, ФАС РФ, ритейл, ритейлеры, электроника
ФАС разъяснила предложение ограничить цены на бытовую технику и электронику
ФАС разъяснила предложение ограничить цены на бытовую технику и электронику
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба разъяснила РИА Новости, что ритейлеры самостоятельно определяют перечень товаров и условия ограничения цен, а также наценок.
"ФАС России предложила DNS, "М.Видео" и "Ситилинк" ограничить цены и наценки на ряд пользующихся спросом моделей техники. Перечень товаров и условия ограничения цен и наценок торговые сети определяют самостоятельно", - говорится в сообщении ведомства.
Ретейлеры поддержали предложение ФАС добровольно ограничить цены
Соответствующее предложение торговым сетям было направлено ранее во вторник. В свою очередь ритейлеры сообщили, что готовы поддержать предложение службы.
Ранее ритейлеры напомнили, что в 2023 году крупнейшие торговые сети уже брали на себя добровольные обязательства по ограничению цен и наценок.