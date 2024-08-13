Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС разъяснила предложение ограничить цены на бытовую технику и электронику - 13.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240813/elektronika-850864139.html
ФАС разъяснила предложение ограничить цены на бытовую технику и электронику
ФАС разъяснила предложение ограничить цены на бытовую технику и электронику - 13.08.2024, ПРАЙМ
ФАС разъяснила предложение ограничить цены на бытовую технику и электронику
Федеральная антимонопольная служба разъяснила РИА Новости, что ритейлеры самостоятельно определяют перечень товаров и условия ограничения цен, а также наценок. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T18:50+0300
2024-08-13T18:50+0300
экономика
фас рф
ритейл
ритейлеры
электроника
https://cdnn.1prime.ru/img/84060/61/840606140_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_d5b561b54a769b200c22913a496540e3.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба разъяснила РИА Новости, что ритейлеры самостоятельно определяют перечень товаров и условия ограничения цен, а также наценок."ФАС России предложила DNS, "М.Видео" и "Ситилинк" ограничить цены и наценки на ряд пользующихся спросом моделей техники. Перечень товаров и условия ограничения цен и наценок торговые сети определяют самостоятельно", - говорится в сообщении ведомства. Соответствующее предложение торговым сетям было направлено ранее во вторник. В свою очередь ритейлеры сообщили, что готовы поддержать предложение службы.Ранее ритейлеры напомнили, что в 2023 году крупнейшие торговые сети уже брали на себя добровольные обязательства по ограничению цен и наценок.
https://1prime.ru/20240813/fas-850853669.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84060/61/840606140_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_5463336b1d4261d3de8156a51477da3b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фас рф, ритейл, ритейлеры, электроника
Экономика, ФАС РФ, ритейл, ритейлеры, электроника
18:50 13.08.2024
 
ФАС разъяснила предложение ограничить цены на бытовую технику и электронику

ФАС разъяснила предложение ограничить цены на бытовую технику и электронику

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба разъяснила РИА Новости, что ритейлеры самостоятельно определяют перечень товаров и условия ограничения цен, а также наценок.
"ФАС России предложила DNS, "М.Видео" и "Ситилинк" ограничить цены и наценки на ряд пользующихся спросом моделей техники. Перечень товаров и условия ограничения цен и наценок торговые сети определяют самостоятельно", - говорится в сообщении ведомства.
Продажа бытовой техники. Город Ростов-на-Дону. - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
Ретейлеры поддержали предложение ФАС добровольно ограничить цены
13:05
Соответствующее предложение торговым сетям было направлено ранее во вторник. В свою очередь ритейлеры сообщили, что готовы поддержать предложение службы.
Ранее ритейлеры напомнили, что в 2023 году крупнейшие торговые сети уже брали на себя добровольные обязательства по ограничению цен и наценок.
 
ЭкономикаФАС РФритейлритейлерыэлектроника
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала