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Эксперт рассказал, кто может помешать Трампу восстановить связи с Россией
Эксперт рассказал, кто может помешать Трампу восстановить связи с Россией - 13.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, кто может помешать Трампу восстановить связи с Россией
Американский эстеблишмент может помешать Трампу в восстановлении отношений с Россией, если он вернется на пост главы Белого дома. Таким мнением с агентством РИА | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T10:24+0300
2024-08-13T10:24+0300
2024-08-13T11:07+0300
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россия
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Американский эстеблишмент может помешать Трампу в восстановлении отношений с Россией, если он вернется на пост главы Белого дома. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин."В его различных конструкциях и идеях Россия не является врагом, врагом является Китай, возможности США в мире ограничены, поэтому надо договариваться с Россией. Но вопрос в другом, позволит ли правящий истеблишмент реализовать Трампу эту возможность", - отметил эксперт.По словам Блохина, предыдущий опыт доказал, что на фоне восстановления связей с Россией конгресс давил на экс-президента, в связи с чем было введено большое количество антироссийских санкций.Выборы президента США назначены на 5 ноября, Дональд Трамп официально выдвинут Республиканской партией. От демократов в выборах участвует Камала Харрис, которой предстоит получить официальную номинацию на предстоящем съезде в Чикаго.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Эксперт рассказал, кто может помешать Трампу восстановить связи с Россией
Эксперт Блохин: элиты США могут помешать Трампу сблизиться с Россией
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Американский эстеблишмент может помешать Трампу в восстановлении отношений с Россией, если он вернется на пост главы Белого дома. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
"В его различных конструкциях и идеях Россия не является врагом, врагом является Китай, возможности США в мире ограничены, поэтому надо договариваться с Россией. Но вопрос в другом, позволит ли правящий истеблишмент реализовать Трампу эту возможность", - отметил эксперт.
По словам Блохина, предыдущий опыт доказал, что на фоне восстановления связей с Россией конгресс давил на экс-президента, в связи с чем было введено большое количество антироссийских санкций.
Выборы президента США назначены на 5 ноября, Дональд Трамп официально выдвинут Республиканской партией. От демократов в выборах участвует Камала Харрис, которой предстоит получить официальную номинацию на предстоящем съезде в Чикаго.
Трамп заявил, что рассчитывает "поладить с Путиным"