https://1prime.ru/20240813/gaz-850844213.html
Минус 200 миллионов евро в год. В ЕС боятся хранить газ на Украине
Минус 200 миллионов евро в год. В ЕС боятся хранить газ на Украине - 13.08.2024, ПРАЙМ
Минус 200 миллионов евро в год. В ЕС боятся хранить газ на Украине
Украина долгое время была важным местом для хранения газа для Евросоюза, однако в связи с конфликтом европейские страны сокращают использование украинских... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T09:48+0300
2024-08-13T09:48+0300
2024-08-13T09:48+0300
энергетика
украина
газ
ес
пхг
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Украина долгое время была важным местом для хранения газа для Евросоюза, однако в связи с конфликтом европейские страны сокращают использование украинских газовых хранилищ, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.Причины снижения интереса к украинским хранилищам — в том, что риск российских атак на энергетическую инфраструктуру повышает риски хранения газа на Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак пояснил глава департамента торговли в континентальной Европе энергетической компании Axpo Марк Заальфранк, сами газовые резервуары находятся глубоко под землей и поэтому хорошо защищены."Проблема, впрочем, заключается в их наземных частях, куда непосредственно закачивается и откуда выкачивается газ. "Основная проблема не в том, что газ пропадает, а в том, что мы не можем извлечь его тогда, когда хотим и когда нам это нужно", – отметил Заальфранк.Киев надеется, что Евросоюз продолжит хранить газ на Украине, поскольку эта статья доходов может принести стране около 200 миллионов евро в год. Одна шансы на такой исход, очевидно, равны нулю, отмечает автор.Еще одной причиной для отказа является потеря прошлогоднего выгодного ценового преимущества. Поэтому трудно представить, что европейские трейдеры вернутся, если у них не будет дополнительных стимулов для хранения газа на Украине, полагают эксперты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240811/gaz-850811020.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61577d6104dabce1dc27d5a01c88fbef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, газ, ес, пхг
Энергетика, УКРАИНА, Газ, ЕС, ПХГ
Минус 200 миллионов евро в год. В ЕС боятся хранить газ на Украине
BZ: страны Евросоюза сокращают запасы газа в хранилищах на Украине
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ.
Украина долгое время была важным местом для хранения газа для Евросоюза, однако в связи с конфликтом европейские страны сокращают использование украинских газовых хранилищ, пишет немецкое издание Berliner Zeitung
.
Причины снижения интереса к украинским хранилищам — в том, что риск российских атак на энергетическую инфраструктуру повышает риски хранения газа на Украине.
Как пояснил глава департамента торговли в континентальной Европе энергетической компании Axpo Марк Заальфранк, сами газовые резервуары находятся глубоко под землей и поэтому хорошо защищены.
Европе не хватит газа без поставок из России, заявил вице-премьер Сербии
"Проблема, впрочем, заключается в их наземных частях, куда непосредственно закачивается и откуда выкачивается газ. "Основная проблема не в том, что газ пропадает, а в том, что мы не можем извлечь его тогда, когда хотим и когда нам это нужно", – отметил Заальфранк.
Киев надеется, что Евросоюз продолжит хранить газ на Украине, поскольку эта статья доходов может принести стране около 200 миллионов евро в год. Одна шансы на такой исход, очевидно, равны нулю, отмечает автор.
Еще одной причиной для отказа является потеря прошлогоднего выгодного ценового преимущества. Поэтому трудно представить, что европейские трейдеры вернутся, если у них не будет дополнительных стимулов для хранения газа на Украине, полагают эксперты.