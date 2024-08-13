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Минус 200 миллионов евро в год. В ЕС боятся хранить газ на Украине

Минус 200 миллионов евро в год. В ЕС боятся хранить газ на Украине - 13.08.2024, ПРАЙМ

Минус 200 миллионов евро в год. В ЕС боятся хранить газ на Украине

Украина долгое время была важным местом для хранения газа для Евросоюза, однако в связи с конфликтом европейские страны сокращают использование украинских... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T09:48+0300

2024-08-13T09:48+0300

2024-08-13T09:48+0300

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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Украина долгое время была важным местом для хранения газа для Евросоюза, однако в связи с конфликтом европейские страны сокращают использование украинских газовых хранилищ, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.Причины снижения интереса к украинским хранилищам — в том, что риск российских атак на энергетическую инфраструктуру повышает риски хранения газа на Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак пояснил глава департамента торговли в континентальной Европе энергетической компании Axpo Марк Заальфранк, сами газовые резервуары находятся глубоко под землей и поэтому хорошо защищены."Проблема, впрочем, заключается в их наземных частях, куда непосредственно закачивается и откуда выкачивается газ. "Основная проблема не в том, что газ пропадает, а в том, что мы не можем извлечь его тогда, когда хотим и когда нам это нужно", – отметил Заальфранк.Киев надеется, что Евросоюз продолжит хранить газ на Украине, поскольку эта статья доходов может принести стране около 200 миллионов евро в год. Одна шансы на такой исход, очевидно, равны нулю, отмечает автор.Еще одной причиной для отказа является потеря прошлогоднего выгодного ценового преимущества. Поэтому трудно представить, что европейские трейдеры вернутся, если у них не будет дополнительных стимулов для хранения газа на Украине, полагают эксперты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, газ, ес, пхг