https://1prime.ru/20240813/gaz-850852801.html

Огромный риск: в Австрии боятся резкой остановки поставок газа из России

Огромный риск: в Австрии боятся резкой остановки поставок газа из России - 13.08.2024, ПРАЙМ

Огромный риск: в Австрии боятся резкой остановки поставок газа из России

Австрия видит "огромный риск" в случае внезапного прекращения поставок газа из России, который продолжает питать экспортоориентированную тяжелую промышленность, | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T12:50+0300

2024-08-13T12:50+0300

2024-08-13T13:33+0300

энергетика

австрия

россия

газ

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Австрия видит "огромный риск" в случае внезапного прекращения поставок газа из России, который продолжает питать экспортоориентированную тяжелую промышленность, пишет Bloomberg."Пока существует зависимость от поставок российского газа, существует огромный риск сбоя поставок с далеко идущими последствиями", - говорится в заявлении Минэнерго Австрии.Отмечается, что правительство страны обязалось прекратить импорт российского газа к 2027 году, что требует полного пересмотра энергетической системы страны. В преддверии национальных выборов ожидается представление подробного плана.Согласно данным отчета кабмина страны, Австрия обладает достаточной пропускной способностью трубопроводов через Италию и Германию, чтобы покрыть более чем вдвое больший годовой спрос.В агентстве отметили, что, если поставки российского газа резко прекратятся, запасы в австрийских хранилищах могут сократиться до 15% к 2026 году. Более вероятный сценарий предусматривает прекращение российских поставок с января 2025 года.Австрия поддерживает одну из самых старых и глубоких связей с российскими энергоносителями в Европе и в 2018 году продлила долгосрочный газовый контракт до 2040 года.

https://1prime.ru/20240803/avstriya-850649471.html

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австрия, россия, газ