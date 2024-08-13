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Огромный риск: в Австрии боятся резкой остановки поставок газа из России - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Огромный риск: в Австрии боятся резкой остановки поставок газа из России
Огромный риск: в Австрии боятся резкой остановки поставок газа из России - 13.08.2024, ПРАЙМ
Огромный риск: в Австрии боятся резкой остановки поставок газа из России
Австрия видит "огромный риск" в случае внезапного прекращения поставок газа из России, который продолжает питать экспортоориентированную тяжелую промышленность, | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T12:50+0300
2024-08-13T13:33+0300
энергетика
австрия
россия
газ
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Австрия видит "огромный риск" в случае внезапного прекращения поставок газа из России, который продолжает питать экспортоориентированную тяжелую промышленность, пишет Bloomberg."Пока существует зависимость от поставок российского газа, существует огромный риск сбоя поставок с далеко идущими последствиями", - говорится в заявлении Минэнерго Австрии.Отмечается, что правительство страны обязалось прекратить импорт российского газа к 2027 году, что требует полного пересмотра энергетической системы страны. В преддверии национальных выборов ожидается представление подробного плана.Согласно данным отчета кабмина страны, Австрия обладает достаточной пропускной способностью трубопроводов через Италию и Германию, чтобы покрыть более чем вдвое больший годовой спрос.В агентстве отметили, что, если поставки российского газа резко прекратятся, запасы в австрийских хранилищах могут сократиться до 15% к 2026 году. Более вероятный сценарий предусматривает прекращение российских поставок с января 2025 года.Австрия поддерживает одну из самых старых и глубоких связей с российскими энергоносителями в Европе и в 2018 году продлила долгосрочный газовый контракт до 2040 года.
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австрия, россия, газ
Энергетика, АВСТРИЯ, РОССИЯ, Газ
12:50 13.08.2024 (обновлено: 13:33 13.08.2024)
 
Огромный риск: в Австрии боятся резкой остановки поставок газа из России

Bloomberg: Австрия видит огромный риск от резкой остановки поставок газа из РФ

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Австрия видит "огромный риск" в случае внезапного прекращения поставок газа из России, который продолжает питать экспортоориентированную тяжелую промышленность, пишет Bloomberg.
"Пока существует зависимость от поставок российского газа, существует огромный риск сбоя поставок с далеко идущими последствиями", - говорится в заявлении Минэнерго Австрии.
Отмечается, что правительство страны обязалось прекратить импорт российского газа к 2027 году, что требует полного пересмотра энергетической системы страны. В преддверии национальных выборов ожидается представление подробного плана.
Согласно данным отчета кабмина страны, Австрия обладает достаточной пропускной способностью трубопроводов через Италию и Германию, чтобы покрыть более чем вдвое больший годовой спрос.
В агентстве отметили, что, если поставки российского газа резко прекратятся, запасы в австрийских хранилищах могут сократиться до 15% к 2026 году. Более вероятный сценарий предусматривает прекращение российских поставок с января 2025 года.
Австрия поддерживает одну из самых старых и глубоких связей с российскими энергоносителями в Европе и в 2018 году продлила долгосрочный газовый контракт до 2040 года.
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ЭнергетикаАВСТРИЯРОССИЯГаз
 
 
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