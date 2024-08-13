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Эксперт раскрыл, кто больше всех страдает от высоких цен на газ в Европе

Эксперт раскрыл, кто больше всех страдает от высоких цен на газ в Европе - 13.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, кто больше всех страдает от высоких цен на газ в Европе

Больше всех от высоких цен на газ в Европе страдает энергоемкая промышленность, сказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T12:56+0300

2024-08-13T12:56+0300

2024-08-13T12:56+0300

энергетика

гис "суджа"

европа

энергоемкие отрасли

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Больше всех от высоких цен на газ в Европе страдает энергоемкая промышленность, сказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Биржевые цены на газ в Европе по индексу хаба TTF на фоне опасений за транзит российского газа через Украину в понедельник впервые с начала декабря превысили 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. За прошлую неделю расчетная цена на фоне опасений вокруг транзита российского газа через Украину выросла на 13,4% – более чем на 50 долларов. "Главными пострадавшими от высоких цен являются энергоемкая промышленность и в целом европейская экономика, теряющая конкурентоспособность", – отметил Гривач. Косвенно от роста цен выигрывают все поставщики и продавцы газа, добавил он. Поставки по украинскому коридору, как уточнил собеседник агентства, идут в Австрию, Венгрию, Словакию, Италию, Чехию и Молдавию. "Но основные сливки снимают трейдеры, которые активно работают на споте", – подчеркнул эксперт. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение вглубь территории РФ остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.

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гис "суджа", европа, энергоемкие отрасли