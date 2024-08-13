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"Ядерный антракт" закончился. Вашингтон начал готовиться к немыслимому - 13.08.2024, ПРАЙМ
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"Ядерный антракт" закончился. Вашингтон начал готовиться к немыслимому
"Ядерный антракт" закончился. Вашингтон начал готовиться к немыслимому - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Ядерный антракт" закончился. Вашингтон начал готовиться к немыслимому
Соединенные Штаты намерены наращивать свой ядерный потенциал, что грозит стать наиболее опасной гонкой вооружений со времен холодной войны, говорится в... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T15:42+0300
2024-08-13T15:42+0300
вооружения
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены наращивать свой ядерный потенциал, что грозит стать наиболее опасной гонкой вооружений со времен холодной войны, говорится в материале The Economist."Реальность такова, что администрация президента Джо Байдена начала готовиться к тому, что еще недавно казалось немыслимым: усилению ядерных сил Америки после десятилетий масштабных сокращений", - говорится в материале.По данным издания, Вашингтон может начать увеличивать свой арсенал ядерного оружия уже после окончания срока действия договора СНВ-III с Россией в 2026 году. Скорость и масштабы данного расширения будут определяться следующим президентом, Камалой Харрис или Дональдом Трампом, а также их позицией по ограничению ядерного оружия.По словам экс-сотрудника Пентагона Франклина Миллера, США необходимо удвоить нынешний арсенал до 3000–3500 развернутых боеголовок.Несмотря на это, нынешний арсенал американской стороны соответствует текущим угрозам, и администрация Байдена все еще полагается на новые соглашения по ограничению ядерного оружия. Однако, американские чиновники предупреждают о растущих ядерных рисках и изменении своего подхода к решению внешних угроз.Отмечается, что в соответствии с договорами о контроле над вооружениями, мировой ядерный арсенал значительно сократился с 1986 года и составляет примерно 12 тысяч боеголовок. Администрация президента Байдена все еще стремится к снижению роли ядерного оружия в стратегии США.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, ядерное оружие
Вооружения, США, ядерное оружие
15:42 13.08.2024
 
"Ядерный антракт" закончился. Вашингтон начал готовиться к немыслимому

The Economist: администрация США начала готовиться к наращиванию ядерных сил

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены наращивать свой ядерный потенциал, что грозит стать наиболее опасной гонкой вооружений со времен холодной войны, говорится в материале The Economist.
"Реальность такова, что администрация президента Джо Байдена начала готовиться к тому, что еще недавно казалось немыслимым: усилению ядерных сил Америки после десятилетий масштабных сокращений", - говорится в материале.
По данным издания, Вашингтон может начать увеличивать свой арсенал ядерного оружия уже после окончания срока действия договора СНВ-III с Россией в 2026 году. Скорость и масштабы данного расширения будут определяться следующим президентом, Камалой Харрис или Дональдом Трампом, а также их позицией по ограничению ядерного оружия.
По словам экс-сотрудника Пентагона Франклина Миллера, США необходимо удвоить нынешний арсенал до 3000–3500 развернутых боеголовок.
Несмотря на это, нынешний арсенал американской стороны соответствует текущим угрозам, и администрация Байдена все еще полагается на новые соглашения по ограничению ядерного оружия. Однако, американские чиновники предупреждают о растущих ядерных рисках и изменении своего подхода к решению внешних угроз.
Отмечается, что в соответствии с договорами о контроле над вооружениями, мировой ядерный арсенал значительно сократился с 1986 года и составляет примерно 12 тысяч боеголовок. Администрация президента Байдена все еще стремится к снижению роли ядерного оружия в стратегии США.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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ВооруженияСШАядерное оружие
 
 
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