https://1prime.ru/20240813/gref-850860154.html
Греф признался, что оплачивал покупки в Крыму улыбкой
Греф признался, что оплачивал покупки в Крыму улыбкой - 13.08.2024, ПРАЙМ
Греф признался, что оплачивал покупки в Крыму улыбкой
Глава Сбербанка Герман Греф признался, что оплачивал некоторые покупки в Крыму улыбкой, отметив, что на полуострове сервис пока не развит, хотя по стране им... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:03+0300
2024-08-13T17:03+0300
2024-08-13T17:03+0300
экономика
сбербанк
герман греф
https://cdnn.1prime.ru/img/83036/89/830368974_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_05ae423df8fa995954c9430fd4057426.jpg
ЯЛТА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф признался, что оплачивал некоторые покупки в Крыму улыбкой, отметив, что на полуострове сервис пока не развит, хотя по стране им пользуются часто. "Вы знаете, по стране часто, в Крыму пока нет. Потому что мы только-только здесь раскатываем эту услугу. И я даже в некоторых местах платил уже улыбкой. Мне все говорят, что терминал не работает. Я говорю: "Почему не работает? Давайте попробуем". Я оплатил улыбкой, и они говорят: "Вы первый, кто оплатил", - ответил он на вопрос журналистов, как часто в Крыму пользуются сервисом "оплата улыбкой". "К сожалению, пока это еще не вошло в культуру, но это занимает время. Я думаю, что в год-два это будет преимущественным средством оплаты", - добавил он. В августе 2023 года X5 Group, управляющая сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", запустила совместно со "Сбером" крупнейший в мире сервис оплаты взглядом на 15 тысячах касс самообслуживания (КСО), установленных в 4,1 тысячи магазинах торговых сетей "Пятёрочка" и "Перекрёсток". Позже "Сбер" сообщил, что запустил оплату покупок по лицу во всех магазинах "Азбуки вкуса".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83036/89/830368974_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_f080a737f9751eb4fc556deec403ef95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк, герман греф
Экономика, Сбербанк, Герман Греф
Греф признался, что оплачивал покупки в Крыму улыбкой
Герман Греф признался, что оплачивал некоторые покупки в Крыму улыбкой
ЯЛТА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф признался, что оплачивал некоторые покупки в Крыму улыбкой, отметив, что на полуострове сервис пока не развит, хотя по стране им пользуются часто.
"Вы знаете, по стране часто, в Крыму пока нет. Потому что мы только-только здесь раскатываем эту услугу. И я даже в некоторых местах платил уже улыбкой. Мне все говорят, что терминал не работает. Я говорю: "Почему не работает? Давайте попробуем". Я оплатил улыбкой, и они говорят: "Вы первый, кто оплатил", - ответил он на вопрос журналистов, как часто в Крыму пользуются сервисом "оплата улыбкой".
"К сожалению, пока это еще не вошло в культуру, но это занимает время. Я думаю, что в год-два это будет преимущественным средством оплаты", - добавил он.
В августе 2023 года X5 Group, управляющая сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", запустила совместно со "Сбером" крупнейший в мире сервис оплаты взглядом на 15 тысячах касс самообслуживания (КСО), установленных в 4,1 тысячи магазинах торговых сетей "Пятёрочка" и "Перекрёсток". Позже "Сбер" сообщил, что запустил оплату покупок по лицу во всех магазинах "Азбуки вкуса".