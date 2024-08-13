Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф признался, что оплачивал покупки в Крыму улыбкой - 13.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240813/gref-850860154.html
Греф признался, что оплачивал покупки в Крыму улыбкой
Греф признался, что оплачивал покупки в Крыму улыбкой - 13.08.2024, ПРАЙМ
Греф признался, что оплачивал покупки в Крыму улыбкой
Глава Сбербанка Герман Греф признался, что оплачивал некоторые покупки в Крыму улыбкой, отметив, что на полуострове сервис пока не развит, хотя по стране им... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:03+0300
2024-08-13T17:03+0300
экономика
сбербанк
герман греф
https://cdnn.1prime.ru/img/83036/89/830368974_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_05ae423df8fa995954c9430fd4057426.jpg
ЯЛТА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф признался, что оплачивал некоторые покупки в Крыму улыбкой, отметив, что на полуострове сервис пока не развит, хотя по стране им пользуются часто. "Вы знаете, по стране часто, в Крыму пока нет. Потому что мы только-только здесь раскатываем эту услугу. И я даже в некоторых местах платил уже улыбкой. Мне все говорят, что терминал не работает. Я говорю: "Почему не работает? Давайте попробуем". Я оплатил улыбкой, и они говорят: "Вы первый, кто оплатил", - ответил он на вопрос журналистов, как часто в Крыму пользуются сервисом "оплата улыбкой". "К сожалению, пока это еще не вошло в культуру, но это занимает время. Я думаю, что в год-два это будет преимущественным средством оплаты", - добавил он. В августе 2023 года X5 Group, управляющая сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", запустила совместно со "Сбером" крупнейший в мире сервис оплаты взглядом на 15 тысячах касс самообслуживания (КСО), установленных в 4,1 тысячи магазинах торговых сетей "Пятёрочка" и "Перекрёсток". Позже "Сбер" сообщил, что запустил оплату покупок по лицу во всех магазинах "Азбуки вкуса".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83036/89/830368974_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_f080a737f9751eb4fc556deec403ef95.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сбербанк, герман греф
Экономика, Сбербанк, Герман Греф
17:03 13.08.2024
 
Греф признался, что оплачивал покупки в Крыму улыбкой

Герман Греф признался, что оплачивал некоторые покупки в Крыму улыбкой

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЯЛТА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф признался, что оплачивал некоторые покупки в Крыму улыбкой, отметив, что на полуострове сервис пока не развит, хотя по стране им пользуются часто.
"Вы знаете, по стране часто, в Крыму пока нет. Потому что мы только-только здесь раскатываем эту услугу. И я даже в некоторых местах платил уже улыбкой. Мне все говорят, что терминал не работает. Я говорю: "Почему не работает? Давайте попробуем". Я оплатил улыбкой, и они говорят: "Вы первый, кто оплатил", - ответил он на вопрос журналистов, как часто в Крыму пользуются сервисом "оплата улыбкой".
"К сожалению, пока это еще не вошло в культуру, но это занимает время. Я думаю, что в год-два это будет преимущественным средством оплаты", - добавил он.
В августе 2023 года X5 Group, управляющая сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", запустила совместно со "Сбером" крупнейший в мире сервис оплаты взглядом на 15 тысячах касс самообслуживания (КСО), установленных в 4,1 тысячи магазинах торговых сетей "Пятёрочка" и "Перекрёсток". Позже "Сбер" сообщил, что запустил оплату покупок по лицу во всех магазинах "Азбуки вкуса".
 
ЭкономикаСбербанкГерман Греф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала