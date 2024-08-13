https://1prime.ru/20240813/gref-850860154.html

Греф признался, что оплачивал покупки в Крыму улыбкой

Греф признался, что оплачивал покупки в Крыму улыбкой - 13.08.2024, ПРАЙМ

Греф признался, что оплачивал покупки в Крыму улыбкой

Глава Сбербанка Герман Греф признался, что оплачивал некоторые покупки в Крыму улыбкой, отметив, что на полуострове сервис пока не развит, хотя по стране им... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T17:03+0300

2024-08-13T17:03+0300

2024-08-13T17:03+0300

экономика

сбербанк

герман греф

https://cdnn.1prime.ru/img/83036/89/830368974_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_05ae423df8fa995954c9430fd4057426.jpg

ЯЛТА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф признался, что оплачивал некоторые покупки в Крыму улыбкой, отметив, что на полуострове сервис пока не развит, хотя по стране им пользуются часто. "Вы знаете, по стране часто, в Крыму пока нет. Потому что мы только-только здесь раскатываем эту услугу. И я даже в некоторых местах платил уже улыбкой. Мне все говорят, что терминал не работает. Я говорю: "Почему не работает? Давайте попробуем". Я оплатил улыбкой, и они говорят: "Вы первый, кто оплатил", - ответил он на вопрос журналистов, как часто в Крыму пользуются сервисом "оплата улыбкой". "К сожалению, пока это еще не вошло в культуру, но это занимает время. Я думаю, что в год-два это будет преимущественным средством оплаты", - добавил он. В августе 2023 года X5 Group, управляющая сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", запустила совместно со "Сбером" крупнейший в мире сервис оплаты взглядом на 15 тысячах касс самообслуживания (КСО), установленных в 4,1 тысячи магазинах торговых сетей "Пятёрочка" и "Перекрёсток". Позже "Сбер" сообщил, что запустил оплату покупок по лицу во всех магазинах "Азбуки вкуса".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, герман греф