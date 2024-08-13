https://1prime.ru/20240813/hyundai-850845166.html

На российском авторынке появились первые Hyundai Mufasa

На российском авторынке появились первые Hyundai Mufasa - 13.08.2024, ПРАЙМ

На российском авторынке появились первые Hyundai Mufasa

На российском автомобильном рынке появились корейские кроссоверы Hyundai Mufasa, рассказали в журнале "За рулем". | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T10:08+0300

2024-08-13T10:08+0300

2024-08-13T10:27+0300

hyundai

авторынок рф

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0d/850845616_209:0:1098:500_1920x0_80_0_0_801d2e1b29bddfd4815fe0a9e45e0960.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке появились корейские кроссоверы Hyundai Mufasa, рассказали в журнале "За рулем".Интерьер автомобиля отличается панорамной крышей. В салоне установлены кожаные кресла, мультимедийная система управления с большим экраном, цифровая приборная панель. "Под капотом" у переднеприводного кроссовера расположился 2-литровый двигатель мощностью 160 лошадиных сил, а также шестиступенчатая АКП. Самую низкую стоимость новинки заметили в мультибрендовом салоне в Воронеже. Там цена стартует от 2 790 000 рублей. В Санкт-Петербурге и Казани Hyundai Mufasa можно приобрести по цене от 2,9 млн рублей, а в Москве - от 2,99 млн рублей.

https://1prime.ru/20240813/drony-850841836.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

hyundai, авторынок рф, россия