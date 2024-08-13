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На российском авторынке появились первые Hyundai Mufasa - 13.08.2024, ПРАЙМ
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На российском авторынке появились первые Hyundai Mufasa
На российском авторынке появились первые Hyundai Mufasa - 13.08.2024, ПРАЙМ
На российском авторынке появились первые Hyundai Mufasa
На российском автомобильном рынке появились корейские кроссоверы Hyundai Mufasa, рассказали в журнале "За рулем". | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T10:08+0300
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hyundai
авторынок рф
россия
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке появились корейские кроссоверы Hyundai Mufasa, рассказали в журнале "За рулем".Интерьер автомобиля отличается панорамной крышей. В салоне установлены кожаные кресла, мультимедийная система управления с большим экраном, цифровая приборная панель. "Под капотом" у переднеприводного кроссовера расположился 2-литровый двигатель мощностью 160 лошадиных сил, а также шестиступенчатая АКП. Самую низкую стоимость новинки заметили в мультибрендовом салоне в Воронеже. Там цена стартует от 2 790 000 рублей. В Санкт-Петербурге и Казани Hyundai Mufasa можно приобрести по цене от 2,9 млн рублей, а в Москве - от 2,99 млн рублей.
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hyundai, авторынок рф, россия
Hyundai, авторынок РФ, РОССИЯ
10:08 13.08.2024 (обновлено: 10:27 13.08.2024)
 
На российском авторынке появились первые Hyundai Mufasa

В РФ начали продавать новые кроссоверы Hyundai Mufasa по цене от 2,8 млн рублей

© Фото : ООО “Хендэ Мотор СНГ”Автомобиль Hyundai Mufasa
Автомобиль Hyundai Mufasa - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© Фото : ООО “Хендэ Мотор СНГ”
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке появились корейские кроссоверы Hyundai Mufasa, рассказали в журнале "За рулем".
Интерьер автомобиля отличается панорамной крышей. В салоне установлены кожаные кресла, мультимедийная система управления с большим экраном, цифровая приборная панель. "Под капотом" у переднеприводного кроссовера расположился 2-литровый двигатель мощностью 160 лошадиных сил, а также шестиступенчатая АКП.
Самую низкую стоимость новинки заметили в мультибрендовом салоне в Воронеже. Там цена стартует от 2 790 000 рублей. В Санкт-Петербурге и Казани Hyundai Mufasa можно приобрести по цене от 2,9 млн рублей, а в Москве - от 2,99 млн рублей.
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