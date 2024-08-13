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"Дом.РФ": ставки по ипотеке в России достигли рекорда

"Дом.РФ": ставки по ипотеке в России достигли рекорда - 13.08.2024, ПРАЙМ

"Дом.РФ": ставки по ипотеке в России достигли рекорда

Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в России достигла рекордного уровня - 20,81% на 11 августа, следует из аналитических материалов... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T16:39+0300

2024-08-13T16:39+0300

2024-08-13T16:40+0300

экономика

россия

ипотека

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в России достигла рекордного уровня - 20,81% на 11 августа, следует из аналитических материалов госкомпании "Дом.РФ", изучившей предложения банков из топ-20. В них указывается, что по сравнению с предыдущей неделей ставка на первичном рынке прибавила 1,14 процентных пункта и побила рекордные значения марта 2022 года (20,8%). На вторичном рынке средневзвешенная ставка, согласно данным "Дом.РФ" по банкам из топ-20 за тот же период, составила 20,8% (+1,05 процентного пункта за неделю) против максимальных 20,38% в марте 2022-го. Согласно статистике "Дом.РФ", с 5 по 11 августа ставки подняли шесть банков из топ-20. Сбербанк увеличил их на 0,8% процентного пункта, ВТБ - на 2 процентных пункта, Ак Барс Банк - на 1,4 процентного пункта, Альфа-банк и Транскапиталбанк - на 1 процентный пункт. Повышение было одинаковых и для новостроек, и для вторички. В МКБ повышение составило 1-1,2 процентного пункта. Центробанк 26 июля повысил ключевую ставку с 16 до 18%. Как отмечали опрошенные РИА Недвижимость эксперты недвижимости, решение приведет к тому, что рыночные ставки по ипотеке вырастут до заградительных 22-23%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека