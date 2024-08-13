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Госдеп согласовал продажу Израилю F-15 на почти 19 миллиардов долларов - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Госдеп согласовал продажу Израилю F-15 на почти 19 миллиардов долларов
Госдеп согласовал продажу Израилю F-15 на почти 19 миллиардов долларов - 13.08.2024, ПРАЙМ
Госдеп согласовал продажу Израилю F-15 на почти 19 миллиардов долларов
Госдепартамент США согласовал продажу Израилю 50 истребителей F-15IA и сопутствующего оборудования общей стоимостью почти в 19 миллиардов долларов, сообщил... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T22:37+0300
2024-08-13T22:37+0300
политика
сша
израиль
истребители
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ВАШИНГТОН, 13 авг — ПРАЙМ. Госдепартамент США согласовал продажу Израилю 50 истребителей F-15IA и сопутствующего оборудования общей стоимостью почти в 19 миллиардов долларов, сообщил Пентагон во вторник. Госсекретарь Энтони Блинкен одобрил возможную иностранную военную продажу истребителей F-15IA и F-15I+, а также соответствующего оборудования правительству Израиля. Стоимость этой сделки составит примерно 18,82 миллиарда долларов. Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны сегодня предоставило необходимую сертификацию, которая уведомит Конгресс о планируемой продаже.Помимо 50 новых самолётов, сделка включает в себя 25 комплектов для модернизации истребителей F-15I, которые уже стоят на вооружении Израиля. Также в рамках сделки будут поставлены 120 новых двигателей и другое оборудование. Поставки начнутся в 2029 году, сообщает ведомство.Госдеп уведомил конгресс о согласовании с Израилем продажи средних тактических машин M1148A1P2 на 583,1 млн долларов, снарядов для танков калибра 120 мм на 774,1 млн долларов, усовершенствованных ракет "воздух — воздух" на 102,5 млн долларов, а также мин на 61,1 млн долларов.
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сша, израиль, истребители
Политика, США, ИЗРАИЛЬ, истребители
22:37 13.08.2024
 
Госдеп согласовал продажу Израилю F-15 на почти 19 миллиардов долларов

Пентагон: Госдеп США согласовал продажу Израилю истребителей F-15

© flickr.com / NCinDCШтаб-квартира Государственного департамента США
Штаб-квартира Государственного департамента США - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© flickr.com / NCinDC
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ВАШИНГТОН, 13 авг — ПРАЙМ. Госдепартамент США согласовал продажу Израилю 50 истребителей F-15IA и сопутствующего оборудования общей стоимостью почти в 19 миллиардов долларов, сообщил Пентагон во вторник.
Госсекретарь Энтони Блинкен одобрил возможную иностранную военную продажу истребителей F-15IA и F-15I+, а также соответствующего оборудования правительству Израиля. Стоимость этой сделки составит примерно 18,82 миллиарда долларов. Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны сегодня предоставило необходимую сертификацию, которая уведомит Конгресс о планируемой продаже.
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Помимо 50 новых самолётов, сделка включает в себя 25 комплектов для модернизации истребителей F-15I, которые уже стоят на вооружении Израиля. Также в рамках сделки будут поставлены 120 новых двигателей и другое оборудование. Поставки начнутся в 2029 году, сообщает ведомство.
Госдеп уведомил конгресс о согласовании с Израилем продажи средних тактических машин M1148A1P2 на 583,1 млн долларов, снарядов для танков калибра 120 мм на 774,1 млн долларов, усовершенствованных ракет "воздух — воздух" на 102,5 млн долларов, а также мин на 61,1 млн долларов.
 
ПолитикаСШАИЗРАИЛЬистребители
 
 
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