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СМИ: Харрис поддерживает повышение налога на прибыль компаний с 21% до 28% - 13.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240813/kharris-850852655.html
СМИ: Харрис поддерживает повышение налога на прибыль компаний с 21% до 28%
СМИ: Харрис поддерживает повышение налога на прибыль компаний с 21% до 28% - 13.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: Харрис поддерживает повышение налога на прибыль компаний с 21% до 28%
Вице-президент США Камала Харрис поддерживает инициативу о повышении налога на прибыль компаний с 21% до 28%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T12:46+0300
2024-08-13T12:46+0300
экономика
сша
камала харрис
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис поддерживает инициативу о повышении налога на прибыль компаний с 21% до 28%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, Харрис планирует анонсировать свою программу в сфере экономической политики в середине августа. "Харрис поддерживает повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28%, что полностью соответствует последнему предложению по бюджету (президента США Джо - ред.) Байдена, в котором также содержится призыв ввести налоги для состоятельных криптоинвесторов", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что избирательный штаб Харрис не планирует объявлять об обширной новой политике в отношении криптовалют. Кроме того, по данным агентства, Харрис выступает против закрытия соцсети TikTok, однако поддерживает идею о его принудительной продаже для устранения влияния Китая на алгоритмы приложения или доступа к его данным. Ранее телеканал CNN сообщал, что минюст США считает, что приложение TikTok якобы собирает конфиденциальные данные своих пользователей в США и якобы могло следовать указаниям китайского правительства. В ответном иске ведомства утверждается, что удержание Китаем контроля над TikTok якобы представляет угрозу национальной безопасности США. Как сообщает телеканал, в документе минюст отмечает, что ByteDance может продать TikTok американскому филиалу, и тогда приложение сможет работать в США без перебоев. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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сша, камала харрис
Экономика, США, Камала Харрис
12:46 13.08.2024
 
СМИ: Харрис поддерживает повышение налога на прибыль компаний с 21% до 28%

Bloomberg: Харрис поддерживает повышение в США налога на прибыль компаний с 21% до 28%

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис поддерживает инициативу о повышении налога на прибыль компаний с 21% до 28%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, Харрис планирует анонсировать свою программу в сфере экономической политики в середине августа.
"Харрис поддерживает повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28%, что полностью соответствует последнему предложению по бюджету (президента США Джо - ред.) Байдена, в котором также содержится призыв ввести налоги для состоятельных криптоинвесторов", - говорится в сообщении агентства.
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Отмечается, что избирательный штаб Харрис не планирует объявлять об обширной новой политике в отношении криптовалют.
Кроме того, по данным агентства, Харрис выступает против закрытия соцсети TikTok, однако поддерживает идею о его принудительной продаже для устранения влияния Китая на алгоритмы приложения или доступа к его данным.
Ранее телеканал CNN сообщал, что минюст США считает, что приложение TikTok якобы собирает конфиденциальные данные своих пользователей в США и якобы могло следовать указаниям китайского правительства. В ответном иске ведомства утверждается, что удержание Китаем контроля над TikTok якобы представляет угрозу национальной безопасности США. Как сообщает телеканал, в документе минюст отмечает, что ByteDance может продать TikTok американскому филиалу, и тогда приложение сможет работать в США без перебоев.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
 
ЭкономикаСШАКамала Харрис
 
 
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