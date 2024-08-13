https://1prime.ru/20240813/kharris-850857725.html

"Обама запретил говорить глупости". Пушков объяснил молчание Харрис

"Обама запретил говорить глупости". Пушков объяснил молчание Харрис - 13.08.2024, ПРАЙМ

"Обама запретил говорить глупости". Пушков объяснил молчание Харрис

Действующий вице-президент и кандидат от Демократической партии в президенты США Камала Харрис ни разу не дала интервью, потому что бывший президент США Барак... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T15:59+0300

2024-08-13T15:59+0300

2024-08-13T15:59+0300

сша

выборы в сша

камала харрис

дональд трамп

барак обама

илон маск

алексей пушков

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Действующий вице-президент и кандидат от Демократической партии в президенты США Камала Харрис ни разу не дала интервью, потому что бывший президент США Барак Обама, активно поддержавший кандидатуру демократки, запретил "говорить ее обычные глупости", заявил российский сенатор Алексей Пушков."…Камала Харрис вот уже почти четыре недели молчит - не дала ни одного интервью, даже краткого. Кампанию вместо нее ведут либеральные СМИ. Видимо, Обама ей строго-настрого запретил говорить ее обычные глупости", - высказался политик в социальной сети.Он также подчеркнул, что кандидат от оппозиционной партии, Дональд Трамп, активно участвует в мероприятиях по своему продвижению на пост главы государства. Пушков привел в пример интервью Трампа с американским предпринимателем Илоном Маском, которое за несколько часов набрало почти 1 миллиард просмотров."Из этих данных следует, что рассказы либеральных СМИ, которые сделали все, чтобы исказить содержание беседы (Трампа с Маском — ред.) и принизить ее смысл, об ограниченной аудитории этого события, - сказки для дурачков. Особенно с учетом того, что глобальная аудитория платформы Маска превышает 500 миллионов человек", - подчеркнул политик. Выборы главы Белого дома назначены на 5 ноября.

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сша, выборы в сша, камала харрис, дональд трамп, барак обама, илон маск, алексей пушков