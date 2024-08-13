https://1prime.ru/20240813/kitay-850859351.html

Bloomberg: китайские банки испугались санкций за сотрудничество с Россией

Bloomberg: китайские банки испугались санкций за сотрудничество с Россией - 13.08.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: китайские банки испугались санкций за сотрудничество с Россией

Китайские банки проявляют все большую осторожность в сотрудничестве с Москвой из-за риска санкций со стороны Соединенных Штатов, говорится в материале издания... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T16:30+0300

2024-08-13T16:30+0300

2024-08-13T16:30+0300

экономика

китай

россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/96/841459670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da96d1d852536bbc44069bcb67702034.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Китайские банки проявляют все большую осторожность в сотрудничестве с Москвой из-за риска санкций со стороны Соединенных Штатов, говорится в материале издания Bloomberg.По данным агентства, недостаток юаневой ликвидности в России уже создал проблемы, и российские компании вынуждены использовать юаневые свопы как дорогостоящую альтернативу."Если экспорт Китая в Россию — будь то прямой или транзитный — сократится во второй половине года, Вашингтон сможет заявить о крупной победе в своей санкционной войне против России, а способность юаня служить альтернативой доллару будет еще больше поставлена ​​под сомнение", — такое мнение выразил экономист Алекс Исаков.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности США ввести новые санкции против китайских организаций, сотрудничающих с Россией, что заставило китайских кредиторов быть осторожными и даже заморозить текущие транзакции на несколько месяцев.

https://1prime.ru/20240812/raschety-850830721.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, россия, банки