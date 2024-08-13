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Bloomberg: китайские банки испугались санкций за сотрудничество с Россией - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: китайские банки испугались санкций за сотрудничество с Россией
Bloomberg: китайские банки испугались санкций за сотрудничество с Россией - 13.08.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: китайские банки испугались санкций за сотрудничество с Россией
Китайские банки проявляют все большую осторожность в сотрудничестве с Москвой из-за риска санкций со стороны Соединенных Штатов, говорится в материале издания... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T16:30+0300
2024-08-13T16:30+0300
экономика
китай
россия
банки
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Китайские банки проявляют все большую осторожность в сотрудничестве с Москвой из-за риска санкций со стороны Соединенных Штатов, говорится в материале издания Bloomberg.По данным агентства, недостаток юаневой ликвидности в России уже создал проблемы, и российские компании вынуждены использовать юаневые свопы как дорогостоящую альтернативу."Если экспорт Китая в Россию — будь то прямой или транзитный — сократится во второй половине года, Вашингтон сможет заявить о крупной победе в своей санкционной войне против России, а способность юаня служить альтернативой доллару будет еще больше поставлена ​​под сомнение", — такое мнение выразил экономист Алекс Исаков.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности США ввести новые санкции против китайских организаций, сотрудничающих с Россией, что заставило китайских кредиторов быть осторожными и даже заморозить текущие транзакции на несколько месяцев.
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китай, россия, банки
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, Банки
16:30 13.08.2024
 
Bloomberg: китайские банки испугались санкций за сотрудничество с Россией

Bloomberg: банки Китая боятся, что США накажут их за сотрудничество с Россией

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Китайские банки проявляют все большую осторожность в сотрудничестве с Москвой из-за риска санкций со стороны Соединенных Штатов, говорится в материале издания Bloomberg.
По данным агентства, недостаток юаневой ликвидности в России уже создал проблемы, и российские компании вынуждены использовать юаневые свопы как дорогостоящую альтернативу.
"Если экспорт Китая в Россию — будь то прямой или транзитный — сократится во второй половине года, Вашингтон сможет заявить о крупной победе в своей санкционной войне против России, а способность юаня служить альтернативой доллару будет еще больше поставлена ​​под сомнение", — такое мнение выразил экономист Алекс Исаков.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности США ввести новые санкции против китайских организаций, сотрудничающих с Россией, что заставило китайских кредиторов быть осторожными и даже заморозить текущие транзакции на несколько месяцев.
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