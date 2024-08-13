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"Просто бессмысленно". Кнайсль обратилась к ФРГ из-за техники под Курском
"Просто бессмысленно". Кнайсль обратилась к ФРГ из-за техники под Курском - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Просто бессмысленно". Кнайсль обратилась к ФРГ из-за техники под Курском
Согласие Берлина применять немецкую военную технику на территории России свидетельствует о непонимании российского общества. Такое мнение в беседе на на... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T09:53+0300
2024-08-13T09:53+0300
2024-08-13T09:54+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Согласие Берлина применять немецкую военную технику на территории России свидетельствует о непонимании российского общества. Такое мнение в беседе на на YouTube-канале Flavio von Witzleben выразила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль."Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство", — отметила дипломат.Кнайсль также подчеркнула, что история и память о предках, особенно связанные с Второй мировой войной, играют огромную роль в жизни россиян, и этим русские сильно отличаются от немцев, которые относятся равнодушно к таким периодам истории своей страны.Ранее сообщалось, что в Курской области замечены немецкие БМП Marder ВСУ. Глава оборонного комитета немецкого бундестага Маркус Фабер в свою очередь попытался оправдать использование немецкого оружия Киевом, указав, что после передачи оружие становится украинским.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
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Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Карин Кнайсль
"Просто бессмысленно". Кнайсль обратилась к ФРГ из-за техники под Курском
Кнайсль: немецкое правительство не понимает российское общество
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ.
Согласие Берлина применять немецкую военную технику на территории России свидетельствует о непонимании российского общества. Такое мнение в беседе на на YouTube-канале Flavio von Witzleben выразила
экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство", — отметила дипломат.
Кнайсль также подчеркнула, что история и память о предках, особенно связанные с Второй мировой войной, играют огромную роль в жизни россиян, и этим русские сильно отличаются от немцев, которые относятся равнодушно к таким периодам истории своей страны.
Ранее сообщалось, что в Курской области замечены немецкие БМП Marder ВСУ. Глава оборонного комитета немецкого бундестага Маркус Фабер в свою очередь попытался оправдать использование немецкого оружия Киевом, указав, что после передачи оружие становится украинским.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
Кнайсль сделала мрачное предсказание для Европы