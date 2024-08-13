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Мишустин раскрыл задачу перед Роскосмосом в рамках майского указа - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Мишустин раскрыл задачу перед Роскосмосом в рамках майского указа
Мишустин раскрыл задачу перед Роскосмосом в рамках майского указа - 13.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин раскрыл задачу перед Роскосмосом в рамках майского указа
Роскосмосу предстоит наладить конвейерное производство спутников, что позволит снизить их себестоимость, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:25+0300
2024-08-13T17:25+0300
экономика
россия
роскосмос
спутник
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Роскосмосу предстоит наладить конвейерное производство спутников, что позволит снизить их себестоимость, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин заявил, что для реализации задач, поставленных президентом в майском указе, необходимо значительно увеличить количество космических аппаратов на орбите. Это позволит значительно улучшить качество услуг, предоставляемых государству, гражданам и бизнесу. Для этого планируется наладить серийное производство 250 спутников в год. Такой подход поможет снизить стоимость производства спутников, усовершенствовать ряд технологий и поддержать отечественное производство комплектующих.Глава правительства добавил, что рост состава орбитальной группировки позволит обеспечить "высокий уровень оказания услуг и высокий уровень космических сервисов".Ранее Мишустин заявил, что для исследования и освоения Луны необходимо дальнейшее развитие космической ядерной энергетики.
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россия, роскосмос, спутник, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Роскосмос, Спутник, Михаил Мишустин
17:25 13.08.2024
 
Мишустин раскрыл задачу перед Роскосмосом в рамках майского указа

Мишустин: Роскосмосу нужно наладить конвейерный выпуск спутников - до 250 в год

© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкРакета "Союз-2.1а" с первым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вывезена на стартовый комплекс Восточного
Ракета Союз-2.1а с первым радиолокационным спутником Кондор-ФКА вывезена на стартовый комплекс Восточного
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Роскосмосу предстоит наладить конвейерное производство спутников, что позволит снизить их себестоимость, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин заявил, что для реализации задач, поставленных президентом в майском указе, необходимо значительно увеличить количество космических аппаратов на орбите. Это позволит значительно улучшить качество услуг, предоставляемых государству, гражданам и бизнесу.
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Для этого планируется наладить серийное производство 250 спутников в год. Такой подход поможет снизить стоимость производства спутников, усовершенствовать ряд технологий и поддержать отечественное производство комплектующих.
Глава правительства добавил, что рост состава орбитальной группировки позволит обеспечить "высокий уровень оказания услуг и высокий уровень космических сервисов".
Ранее Мишустин заявил, что для исследования и освоения Луны необходимо дальнейшее развитие космической ядерной энергетики.
 
ЭкономикаРОССИЯРоскосмосСпутникМихаил Мишустин
 
 
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