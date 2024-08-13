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Мишустин раскрыл задачу перед Роскосмосом в рамках майского указа

Мишустин раскрыл задачу перед Роскосмосом в рамках майского указа - 13.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин раскрыл задачу перед Роскосмосом в рамках майского указа

Роскосмосу предстоит наладить конвейерное производство спутников, что позволит снизить их себестоимость, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T17:25+0300

2024-08-13T17:25+0300

2024-08-13T17:25+0300

экономика

россия

роскосмос

спутник

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Роскосмосу предстоит наладить конвейерное производство спутников, что позволит снизить их себестоимость, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин заявил, что для реализации задач, поставленных президентом в майском указе, необходимо значительно увеличить количество космических аппаратов на орбите. Это позволит значительно улучшить качество услуг, предоставляемых государству, гражданам и бизнесу. Для этого планируется наладить серийное производство 250 спутников в год. Такой подход поможет снизить стоимость производства спутников, усовершенствовать ряд технологий и поддержать отечественное производство комплектующих.Глава правительства добавил, что рост состава орбитальной группировки позволит обеспечить "высокий уровень оказания услуг и высокий уровень космических сервисов".Ранее Мишустин заявил, что для исследования и освоения Луны необходимо дальнейшее развитие космической ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20240813/rostekh-850841484.html

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россия, роскосмос, спутник, михаил мишустин