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ЦБ: жители приграничных районов вправе получить отсрочку платежей - 13.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ: жители приграничных районов вправе получить отсрочку платежей
ЦБ: жители приграничных районов вправе получить отсрочку платежей - 13.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ: жители приграничных районов вправе получить отсрочку платежей
ЦБ РФ рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам из зоны ЧС в Курской, Брянской и Белгородской областях и удовлетворять их заявления о реструктуризации... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T12:32+0300
2024-08-13T13:16+0300
банк россии
приграничные территории
кредитные каникулы
отсрочка платежей
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам из зоны ЧС в Курской, Брянской и Белгородской областях и удовлетворять их заявления о реструктуризации кредитов в любом случае, при этом граждане вправе обратиться за отсрочкой платежей на срок до 6 месяцев, а банки должны рассматривать такие заявления в упрощенном порядке, говорится в сообщении регулятора."Жители региона, которые вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество в результате произошедших событий, вправе обратиться к кредитору за получением отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа на срок до 6 месяцев", - сообщает ЦБ."Банки и некредитные финансовые организации должны рассматривать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке: в качестве подтверждения трудной жизненной ситуации рекомендовано принимать любые документы, доступные заемщикам", - указывает регулятор.Как поясняет ЦБ, это может быть право собственности на жилое помещение в зоне чрезвычайной ситуации, прописка или временная регистрация в этом регионе, свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения и так далее. Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 миллионов рублей - по ипотеке, 1,6 миллиона рублей - по автокредитам, 150 тысяч рублей - по кредитным картам или 450 тысяч рублей - по остальным кредитам и займам.Банк России также рекомендует кредиторам идти навстречу заемщикам и удовлетворять их заявления о реструктуризации даже в том случае, если предъявляемые законом требования не соблюдаются: например, размер кредита превышает установленный законом лимит."Те, кто ранее уже воспользовался такой льготой, но по иным причинам (например, в случае снижения дохода), также вправе претендовать на получение кредитных каникул", - добавляется в сообщении.ЦБ разъяснил, что в период каникул отменяется начисление неустойки (штрафа, пеней). При этом кредиторам рекомендовано учитывать конкретную жизненную ситуацию и снижать размер процентной ставки, вплоть до полного отказа от начисления процентов. В особых случаях (утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и иных) возможно полное или частичное прощение долга. Проведенная реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю заемщика.Кроме того, до конца 2024 года продолжают действовать рекомендации Банка России по реструктуризации кредитов субъектов МСП. Изменение условий ранее заключенных кредитных договоров может проводиться на условиях приостановления исполнения обязательств заемщиком на согласованный с кредитором срок без начисления неустойки (штрафов, пеней), говорится в сообщении."По всем вопросам получения финансовой помощи при обслуживании кредитных договоров жители Курской, Брянской и Белгородской областей могут обращаться на горячую линию Банка России: 8 495 771-44-20 и 8 800 250-15-24", - сообщает ЦБ РФ.
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приграничные территории, кредитные каникулы, отсрочка платежей
Банк России, приграничные территории, кредитные каникулы, отсрочка платежей
12:32 13.08.2024 (обновлено: 13:16 13.08.2024)
 
ЦБ: жители приграничных районов вправе получить отсрочку платежей

ЦБ: права заемщиков приграничья на кредитные каникулы в связи с ЧС шире обычных

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал банкам идти навстречу заемщикам из зоны ЧС в Курской, Брянской и Белгородской областях и удовлетворять их заявления о реструктуризации кредитов в любом случае, при этом граждане вправе обратиться за отсрочкой платежей на срок до 6 месяцев, а банки должны рассматривать такие заявления в упрощенном порядке, говорится в сообщении регулятора.
"Жители региона, которые вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество в результате произошедших событий, вправе обратиться к кредитору за получением отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа на срок до 6 месяцев", - сообщает ЦБ.
"Банки и некредитные финансовые организации должны рассматривать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке: в качестве подтверждения трудной жизненной ситуации рекомендовано принимать любые документы, доступные заемщикам", - указывает регулятор.
Как поясняет ЦБ, это может быть право собственности на жилое помещение в зоне чрезвычайной ситуации, прописка или временная регистрация в этом регионе, свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения и так далее. Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 миллионов рублей - по ипотеке, 1,6 миллиона рублей - по автокредитам, 150 тысяч рублей - по кредитным картам или 450 тысяч рублей - по остальным кредитам и займам.
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Банк России также рекомендует кредиторам идти навстречу заемщикам и удовлетворять их заявления о реструктуризации даже в том случае, если предъявляемые законом требования не соблюдаются: например, размер кредита превышает установленный законом лимит.
"Те, кто ранее уже воспользовался такой льготой, но по иным причинам (например, в случае снижения дохода), также вправе претендовать на получение кредитных каникул", - добавляется в сообщении.
ЦБ разъяснил, что в период каникул отменяется начисление неустойки (штрафа, пеней). При этом кредиторам рекомендовано учитывать конкретную жизненную ситуацию и снижать размер процентной ставки, вплоть до полного отказа от начисления процентов. В особых случаях (утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и иных) возможно полное или частичное прощение долга. Проведенная реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю заемщика.
Кроме того, до конца 2024 года продолжают действовать рекомендации Банка России по реструктуризации кредитов субъектов МСП. Изменение условий ранее заключенных кредитных договоров может проводиться на условиях приостановления исполнения обязательств заемщиком на согласованный с кредитором срок без начисления неустойки (штрафов, пеней), говорится в сообщении.
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"По всем вопросам получения финансовой помощи при обслуживании кредитных договоров жители Курской, Брянской и Белгородской областей могут обращаться на горячую линию Банка России: 8 495 771-44-20 и 8 800 250-15-24", - сообщает ЦБ РФ.
 
Банк Россииприграничные территориикредитные каникулыотсрочка платежей
 
 
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