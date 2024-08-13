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Сбербанк намерен нарастить долю на рынке кредитования в Крыму

Сбербанк намерен нарастить долю на рынке кредитования в Крыму - 13.08.2024, ПРАЙМ

Сбербанк намерен нарастить долю на рынке кредитования в Крыму

Сбербанк намерен к концу 2024 года нарастить долю на рынке кредитования в Крыму до 20-25%, заявил журналистам глава банка Герман Греф. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T17:05+0300

2024-08-13T17:05+0300

2024-08-13T17:05+0300

экономика

крым

сбербанк

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ЯЛТА, 13 авг - ПРАЙМ. Сбербанк намерен к концу 2024 года нарастить долю на рынке кредитования в Крыму до 20-25%, заявил журналистам глава банка Герман Греф. "Наш приход здесь – это плохая новость для наших конкурентов, потому что на 200 базисных пунктов сразу же упали ставки здесь по кредитованию. Я думаю, что это хорошая новость для предпринимателей и для жителей Крыма, поэтому мы будем поддерживать высокий уровень конкуренции. Я думаю, что мы быстро будем наращивать долю нашего рынка. До конца этого года доля нашего рынка здесь будет примерно 20-25%", - сказал Греф. Как отметили в банке, к концу года в Крыму будет 22 отделения "Сбера". Так, офисы планируется открыть в Бахчисарае, Джанкое и Алуште, рассматриваются также города Саки и Алупка. Сейчас средний поток клиентов составляет 500 человек в день по каждому отделению. "Нужны очень хорошо подготовленные люди. Что касается работы наших офисов, там очень высокий технологический порог требований. Поэтому первые 300 человек мы завезли с других территорий России. Они составили костяк команды. Сейчас идет подготовка персонала в Крыму. И мы расширяемся уже полностью за счет местных кадров. У нас сегодня есть проблема дефицита кадров, но... как правило, к нам люди идут с большим удовольствием", - добавил Греф. Также в Сбербанке отметили, что если в прошлому году основным продуктом банка в Крыму была ипотека, то в этом году пользуются спросом автокредиты и потребительские кредиты. Сбербанк начал работу в Крыму в 2023 году. В настоящее время на территории полуострова действует 18 точек обслуживания "Сбера": 15 офисов для розничных клиентов и 3 - для бизнеса. Города присутствия: Севастополь, Симферополь, Ялта, Керчь, Феодосия, Евпатория.

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крым, сбербанк